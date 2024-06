Policjant ze Stargardu zawieszony za użycie tonfy podczas interwencji

wtargnął na nie swoj teren i niereagowal na polecenia policjanta - w USA za coś takiego dostałby by kulkę w łeb! takich pijakow i bandytów tylko pałować i na areszt bez wyroku!

A potem wielkie zdziwienie że ludzie odchodzą lawinowo i to ci młodzi, bo nie mają żadnego wsparcia ze strony swoich przełożonych. Jak ta Policja ma być skuteczna jak po takich akcjach boją się używać tego sprzętu który ma za zadanie obezwładnić agresora? Dla ozdoby ma tą pałkę? Chory kraj i chore przepisy!

Nqpiszcie czy na czas zawieszenia zabiera się policjantowi 50% pensji za to że bronił społeczeństwo przed naćpanymi świrami narażając swoje zdrowie

zabrać policjantom broń ,kajdanki ,gaz, pałkę paralizator i radiowóz ! niech jeżdżą hulajnogami , komunikacją miejską do interwencji i nawracają pismem świętym bandziorów ! CHORY TEN KRAJ!!

Obcy facet roznegliżowany wtargnął na cudzą posesję, awanturował się i nie słuchał policji. W normalnym kraju zostałby zastrzelony i zapakowany do czarnego worka.

No bez jaj

Aloo

2024-06-21 14:24:43

to co miał kropidłem i krzyżem namawiać naćpanego świra do porządku?