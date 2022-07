Policjanci zgwałcili kobietę?

Mowa o młodych stażem mundurowych z Poznania, którzy na czas sezonu wakacyjnego zostali oddelegowani do Mielna. W jednym z pensjonatów urządzili sobie libację alkoholową, na którą zaprosili znaną im wcześniej kobietę. Coś najwyraźniej poszło tym razem nie tak, bo po imprezie zawiadomiła ona organa ścigania, że została przez mundurowych zgwałcona. Policjanci przyznają, że wspólnie imprezowali, ale zaprzeczają jakoby miało dojść do przestępstwa z ich udziałem. Prowadząca sprawę prokuratura zarządziła wizję lokalną pokoju, w którym odbywała się biesiada. Zabezpieczone ślady potwierdziły, że przebywało w nim kilka osób, które spożywały wysokoprocentowe trunki. Funkcjonariusze jak jeden mąż twierdzą, że są przez kobietę pomawiani.

Komentarze

oj tam, oj tam 2022-07-27 12:34:31 W "demokracji liberalnej" takie sprawy rozpatruje sąd pod względem "umowa usługodawca-usługobiorca". Nie pierwszy raz i nie ostatni gdy usługodawca inaczej ocenia usługobiorcę jako płacącego rachunek. Następnym razem niech "zgwałcona" po raz kolejny jako usługodawca spisze w/w umowę u notariusza. Jestem przekonany i "gliny" mają "gwoździa" na podejrzenie o gwałt lub są debile sądząc iż "gwałcona" to aniołek z macicą!

Darek 2022-07-27 12:14:53 Jak można zgwałcić prostytutkę ,hi hi

Baju baj 2022-07-27 12:09:04 Skoro nie chciała seksu to po co do nich poszła? Skoro to panienka do towarzystwa? Nie klei się ta jej wersja.

Zapomnieli, że 2022-07-27 12:07:54 "wcześniej", to było przed inflacją. Teraz jest drożej. Ta nie chciała udzielić rabatu, no to i kłopot!