Policyjny pies odnalazł niedoszłą samobójczynię

Szczeciński funkcjonariusz oraz policyjny pies Karzeł odnaleźli niedoszłą samobójczynię. Kobieta została przekazana pod opiekę służb medycznych.



- Operator numeru alarmowego 112 otrzymał informację, że z bloku mieszkalnego oddaliła się 38-letnia kobieta, która okaleczyła się oraz przejawia myśli samobójcze - relacjonuje policja.

Natychmiast podjęto poszukiwania. Do działań został również skierowany mł. asp. Piotr Szczepanowski ze swoim psem patrolowo-tropiącym. Karzeł od razu podjął trop, doprowadzając policjanta do siedzącej na murku kobiety. Miała widoczne rany na rękach. Desperatka trafiła do szpitala.

To kolejne skuteczne działanie funkcjonariusza z Ogniwa Przewodników Psów Służbowych Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Niespełna dwa tygodnie temu poza godzinami służby mundurowy zatrzymał sprawcę przemocy domowej.

- Pamiętaj, kryzysy samobójcze są przemijające, można zapobiec tragedii, wzywając pomoc - przypomina policja. - Jeśli widzisz, że ktoś z Twojego otoczenia jest przygnębiony, zapytaj, jak możesz mu pomóc, udziel praktycznej pomocy, uczul bliskich na problem, okaż troskę i zainteresowanie. Jeśli dzieje się coś złego i wiesz, że życie i zdrowie innej osoby jest zagrożone, zadzwoń pod numer alarmowy 112 i postaraj się przekazać służbom lokalizację, w której znajduje się ktoś potrzebujący pomocy. W takich sytuacjach ogromne znaczenie ma czas.

