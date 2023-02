Policjanci odnaleźli samochód skradziony strażakom. Pomogła facebookowa grupa

Policji udało się odnaleźć samochód skradziony Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowie Morskim. W jego namierzeniu pomogła facebookowa grupa Wypadki i pożary w Zachodniopomorskim.

Wszystko zaczęło się od informacji Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie o tym, że w piątek ok. godz. 17 druhowie z OSP Bukowo Morskie odkryli kradzież samochodu pożarniczego fiat dukato. Strażacy zamieścili zdjęcie pojazdu i podali jego numery rejestracyjne. Informacja została udostępniona w mediach społecznościowych, m.in. na grupie Wypadki i pożary w Zachodniopomorskim. Jak poinformował jej administrator, Adam Wójcik, około godz. 2 w nocy zadzwoniła do niego anonimowa osoba, która podała lokalizację skradzionego pojazdu. Administrator grupy przekaz tę informację dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji w Sławnie. Policjanci pojechali we wskazane miejsce i potwierdzili, że znajduje się tam poszukiwany pojazd.

"Po potwierdzeniu informacji od policjantów z KPP w Sławnie udałem się do miejsca w którym sprawca porzucił pojazd. Samochód stał w lesie. Policjanci prowadzili tam oględziny. Cieszę się, że za naszym pośrednictwem udało się odnaleźć pojazd druhów z Bukowa Morskiego. Dziękuję osobie, która mimo późnej pory zdecydowała się przekazać mi tą informację" - napisał Adam Wójcik.

Obecnie policjanci z KPP w Sławnie prowadzą czynności wyjaśniające w tej sprawie.

(k)