Policjanci lecieli z sercem na pokładzie ze Szczecina do Wrocławia

W ciągu półtorej godziny policyjni piloci z Poznania dostarczyli serce do przeszczepu ze Szczecina do Wrocławia. By ratować ludzkie życie, wykorzystali jedną z najnowszych maszyn Lotnictwa Policji śmigłowiec Bell 407GXi.

Jedyną szansą na uratowanie życia 65-letniego pacjenta z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu był przeszczep serca. Gdy okazało się, że potrzebny narząd jest w placówce medycznej w Szczecinie, koordynator do spraw transplantacji wrocławskiego szpitala poprosił policję o pomoc przy transporcie serca do przeszczepu.

- Podjęto decyzję, by w tym przypadku to lotnicy z Sekcji Lotnictwa Policyjnego w Poznaniu wykonali to niezwykle ważne zadanie – mówi insp. pil. Robert Sitek, naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP. - W piątek przed południem wystartowali ze swojej bazy, by dotrzeć na lądowisko w bliskiej odległości od szpitala, z którego organizowano transport narządu. Przed godz. 14 przed jednym ze szpitali w Zachodniopomorskiem wylądował policyjny śmigłowiec. Chwilę później załoga w składzie: zdobywająca doświadczenie lotnicze pilotka, instruktor pilot oraz mechanik obsługi zabrała na pokład lekarza z wyjątkowo cennym ładunkiem – sercem dla jednego z pacjentów oczekujących na przeszczep w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

Cały proces trwający od pobrania narządu od dawcy do momentu wszczepienia go biorcy nie może trwać dłużej niż 4 godziny. Na transport zakłada się maksymalnie 2,5 godziny. - Policyjni piloci potrzebowali na przetransportowanie serca 1,5 godziny. Wykorzystali w tym celu jedną z najnowszych maszyn Lotnictwa Policji śmigłowiec Bell 407GXi – dodaje naczelnik.

Jak informuje mł. insp. Anna Kędzierzawska z BKS KGP, nie był to pierwszy raz, kiedy policyjni piloci pomagali dostarczyć serce dla pacjenta. Pod koniec lutego br. policyjni lotnicy z Warszawy wykonywali podobny lot z Ostrołęki do Wrocławia. Dzięki sercu dostarczonemu na czas, po miesiącu pobytu w szpitalu 20-letnia pacjentka – druga, której w tym szpitalu przeszczepiono wówczas narząd, wróciła do domu. Choć nie miała wcześniej schorzeń kardiologicznych, trafiła do placówki medycznej z zapaleniem mięśnia sercowego. Sytuacja była dramatyczna. Dzięki wsparciu Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP, którego załoga lotnicza przetransportowała narząd do transplantacji oraz wrocławskim transplantologom pacjentka otrzymała drugie życie.

(isz)