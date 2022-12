Policja złapała "człowieka - choinkę". Grozi mu do 7,5 roku więzienia

Mężczyzna, który pod wysoce oryginalnym kamuflażem - pokrył się gałęziami świerków - uszkodził opony w autach w hurtowni mięsa w Warzymicach, jest już w rękach policji. Grozi mu 7,5 roku więzienia.

- W środę po południu ujęli go policjanci z Mierzyna - informuje kom. Anna Gembala z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. - To 32-latek. Przyznał się. Postawiono mu zarzut uszkodzenia mienia o charakterze chuligańskim. Grozi za to do 7,5 roku pozbawienia wolności.

Mężczyzna uszkodził opony w 21 samochodach. Straty szacowane są na 30 tysięcy złotych. "Człowiek - choinka" nie był pracownikiem hurtowni. Nie został aresztowany, jest pod policyjnym nadzorem.

- Zdarzały się u nas drobne kradzieże, ale coś o takiej skali – po raz pierwszy - relacjonował Mateusz Watral z hurtowni Madar. - Sprawca miał na sobie pseudokamuflaż. Na monitoringu widać, że na bieżąco przewieszał się gałęziami z pobliskich świerków. Wygląda to tak, jakby działał pod wpływem impulsu. Zaopatrujemy wojsko, szpitale, sklepy. Nie mogliśmy pozwolić sobie na przerwę w dostawach. Musieliśmy natychmiast wymienić opony.

Z monitoringu miało wynikać, że sprawca posługiwał się dwoma narzędziami – prawdopodobnie nożem i szpikulcem. ©℗

(as)