Szczęśliwy finał poszukiwań mieszkańca Choszczna (akt. 1)

Fot. KPP w Choszcznie

W niedzielę Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie otrzymała zgłoszenie o zaginięciu 72-letniego mieszkańca gminy Choszczno. Mężczyzna wyszedł z domu w godzinach nocnych i nie wrócił. Policjanci niezwłocznie rozpoczęli działania, dzięki którym mężczyzna został odnaleziony.

"Chcielibyśmy podziękować wszystkim zaangażowanym w akcję poszukiwawczą. Na szczególną pochwałę zasługują mieszkańcy, którzy aktywnie angażowali się w odnalezienie swojego sąsiada" - podkreślają funkcjonariusze.

Przy okazji apelują również do seniorów, żeby wychodząc z domu zabierali ze sobą telefon komórkowy. "To może być Wasz ratunek w sytuacjach zagrożenia! Dzięki niemu będziecie mogli szybko poinformować służby o niebezpieczeństwie, wezwać pomoc (112), a także łatwiej będzie Was zlokalizować, gdybyście zgubili się lub znaleźli się w trudnej sytuacji. Zaginięcie osoby to sytuacja związana z potencjalnym zagrożeniem dla jej życia i zdrowia. W związku z tym, Policja traktuje zgłoszenia zaginięć priorytetowo, podejmując natychmiastowe działania w celu odnalezienia zaginionej osoby. Niezwłoczne zgłoszenie sprawy policji w przypadku zaginięcia bliskiej osoby jest kluczowe dla szybkiego odnalezienia oraz zapewnienia jej bezpieczeństwa" - ocenia KPP w Choszcznie.

(k)