Dzień krwiodawcy z policją [GALERIA]

Z okazji Światowego Dnia Krwiodawstwa szczecińska policja zorganizowała festyn, podczas którego nie tylko można było oddać krew czy zostać potencjalnym dawcą szpiku kostnego, ale także z bliska zobaczyć policyjny sprzęt i zapoznać się z zasadami obowiązującymi kandydatów do służby. Fot. Ryszard Pakieser

Nietypową oprawę w Szczecinie miał obchodzony w środę Światowy Dzień Krwiodawstwa. Na terenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa odbyło się wydarzenie charytatywne „IPA Blood Race for Life”. Można było oddać krew, zapisać się do rejestracji jako potencjalny dawca szpiku kostnego, oznakować swój rower czy zobaczyć sprzęt policyjny.



Wydarzenie miało na celu promowanie aktywności fizycznej i zachęcanie do oddawania krwi oraz zapisywanie się do rejestracji jako potencjalni dawcy szpiku kostnego. Na miejscu w wydzielonym punkcie wszyscy chętni mogli oddać krew, ponadto oznakować rower i zobaczyć sprzęt policyjny. Była też możliwość przekazania karmy dla zwierząt, która trafi do podopiecznych szczecińskiego schroniska.

- „IPA Blood Race for Life” to hasło trasy rowerowej, którą przejedzie 30-letni policjant z Płocka. - Głównym celem tego przedsięwzięcia jest promowanie krwiodawstwa - tłumaczy Irena Kornicz z Zespołu Prasowego KWP w Szczecinie. - Mł. asp. Sebastian Nowacki pokona 1,4 tys. km rowerem szosowym. Swoją trasę rozpoczął spod gmachu Parlamentu Europejskiego w Brukseli, a zakończy pod szpitalem klinicznym MSWiA w Warszawie. Trasa prowadzi przez Berlin, a w Polsce przez Kostrzyn nad Odrą, Poznań, Konin i Płock.

W środę przypadał Światowy Dzień Krwiodawstwa. Tego dnia w kilku polskich miastach rozstawiono punkty, w których można było oddać krew. Przy okazji podczas festynu policja znakowała rowery, a policjanci w punkcie profilaktyczno–promocyjnym udzielali informacji na temat przyjęć do służby oraz innych zagadnień związanych m.in. z zasadami bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku.

ToT