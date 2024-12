Policja ma nowe radiowozy. Szesnaście pojazdów w województwie

Nowe oznakowane SUV-y już służą szczecińskiej drogówce. fot. KMP

Do floty zachodniopomorskiego garnizonu trafiają kolejne nowe pojazdy. Do końca roku zostanie przekazanych jednostkom podległym Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 16 radiowozów oznakowanych (min. Kia Sportage 1,6, Suzuki Swace 1,8, Kia Cee’d 1,5 i Renault Trafic 2,0. ) i dwa nieoznakowane. Połowa kosztów zakupu pojazdów została sfinansowana z budżetu policji, a pozostała część pochodzi z budżetów poszczególnych samorządów.

We wtorek 3 grudnia w Szczecinie odbyła się uroczystość symbolicznego przekazania kluczyków do dwóch radiowozów. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. insp. Szymon Sędzik, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie i prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Przekazane samochody to nowoczesne SUV-y, które charakteryzują się doskonałymi parametrami technicznymi, m.in.: silnikiem o pojemności 1600 cm³, automatyczną skrzynią biegów, napędem na wszystkie koła, systemem multimedialnym z kamerą cofania i nawigacją, zaawansowanymi systemami bezpieczeństwa, takimi jak: system blokowania kół, system stabilizacji toru jazdy, system wspomagający zjazd ze zbocza, system wspomagający ruszanie na wzniesieniu, hamulec antykolizyjny, system kontroli pojazdu. Dodatkowo pojazdy oferują różne tryby jazdy: Eco, Normal i Smart, co pozwala na dostosowanie ich do specyficznych warunków drogowych.



- Nowoczesne wyposażenie, jak te radiowozy, to nie tylko większa skuteczność, ale także komfort pracy - ocenił zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, dr Marek Jasztal. - To inwestycja w lepsze i bezpieczniejsze jutro dla mieszkańców Szczecina.

Nowe oznakowane SUV-y będą służyć szczecińskiej drogówce w codziennych działaniach, takich jak kontrola ruchu drogowego, zapewnianie porządku na ulicach czy szybka reakcja na zdarzenia kryzysowe.

Na początku grudnia br. również do floty Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie dołączyły dwa nowe radiowozy oznakowane marki KIA Sportage. Jeden z pojazdów będzie służył w Komisariacie Policji w Połczynie-Zdroju, a drugi w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie. Pozostałe radiowozy oznakowane zostaną przekazane jeszcze w tym roku do: Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku (2 szt.), Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie (2 szt.), Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu (2 szt.), Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim (1 szt.), Komendy Powiatowej Policji w Gryficach (2 szt.), Komendy Powiatowej Policji w Policach (2 szt.), Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach (1 szt.).

Nieoznakowane pojazdy zasilą flotę Komendy Powiatowej Policji w Łobzie oraz Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie.

(K)