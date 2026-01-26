Poniedziałek, 26 stycznia 2026 r. 
Policja apeluje do pieszych i kierowców o ostrożność

Data publikacji: 26 stycznia 2026 r. 08:47
Ostatnia aktualizacja: 26 stycznia 2026 r. 10:13
Fot. Arleta Nalewajko  

W związku z występującą gołoledzią oraz marznącymi opadami deszczu sytuacja na drogach jest obecnie bardzo niebezpieczna. Nawierzchnia jest śliska, a przyczepność znacznie ograniczona – dotyczy to zarówno kierujących pojazdami, jak i pieszych.

Kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość i zwiększyć odstęp od innych pojazdów, a także unikać gwałtownych manewrów. 

Piesi powinni poruszać się powoli, uważać na oblodzone chodniki i przejścia.

- Apelujemy o rozwagę i dostosowanie zachowania do panujących warunków atmosferycznych - przekazuje policja. - Chwila pośpiechu może zakończyć się poważnym wypadkiem. (K)

