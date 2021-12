Połączyli zaangażowanie i wsparli młodych pacjentów

Oddział Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej szpitala „Zdroje” w Szczecinie jest jedynym tego typu ośrodkiem w regionie, w którym hospitalizowane są dzieci i młodzież do 18. roku życia. Każdego roku specjaliści udzielają tu pomocy ponad 400 pacjentom z depresjami, zaburzeniami odżywiania czy po próbach samobójczych. Specjalistyczne leczenie stacjonarne tych młodych osób trwa zwykle od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. Lions Club Szczecin Rainbow Bridge zorganizował wsparcie dla tego oddziału - zaplanował własne, długofalowe działania na jego rzecz, ale też zmobilizował innych do zaangażowania się w to przedsięwzięcie. Wszystko po to, by polepszyć warunki leczenia młodych pacjentów.

Na apel pierwsi odpowiedzieli artyści z zespołów Gryfińskiego Dom Kultury: z Grupy Teatralnej GLIPTYKOS i Zespołu Wokalnego AD HOC, którzy przekazali cały dochód z dwóch koncertów poetycko-muzycznych w „Kawiarence pod Serduszkiem” na rzecz młodych pacjentów oddziału psychiatrycznego. Dzięki temu zakupiono 190 zestawów dobrej jakości piżam, 140 par kapci oraz kilkadziesiąt par kolorowych skarpet - wszystko w różnych rozmiarach przeznaczonych dla mniejszych i większych pacjentów. Podczas kameralnego spotkania z dyrekcją szpitala zostały też przekazane akcesoria do zajęć plastycznych, bardzo przydatne w procesie arteterapii.

Oddział Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej szpitala „Zdroje” przyjmuje pacjentów nie tylko z województwa zachodniopomorskiego, lecz także z zachodniej części województwa pomorskiego oraz z województwa lubuskiego. Często leczonych jest tu więcej pacjentów, niż pozwalają na to zakontraktowane miejsca.

- Wynika to z faktu, że wielu nastolatków trafia do nas w stanie zagrożenia życia, bezpośrednio po podjętej próbie samobójczej i bez względu na formalny brak miejsc, nasi specjaliści muszą udzielić im pomocy - tłumaczy Magdalena Knop, rzecznik prasowy szpitala „Zdroje”. - Pacjenci ci często przywożeni są przez zespoły ratownictwa medycznego z przysłowiowej „ulicy”. Nie mają ze sobą żadnej odzieży na zmianę, ani przyborów toaletowych. Oczywiście szpital zapewnia te wszystkie niezbędne rzeczy, ale na przykład bielizna nocna to odzież szpitalna, która jest wielokrotnie używana. Teraz, dzięki otrzymanym darom nasi pacjenci, trafiający tu w tak traumatycznych okolicznościach, będą dostawali nowe, kolorowe zestawy bielizny i kapci, a to jest dla nich naprawdę miłe i ważne. Taka pozornie mała rzecz, a potrafi ucieszyć.

Akcja przekazania darów jest pierwszym krokiem w planowanym przez LC Szczecin Rainbow Bridge długotrwałym, charytatywnym wsparciu tego oddziału w "Zdrojach". Na wiosnę zapowiedziano już koncert muzyki klasycznej skierowany do szerokiej publiczności, aukcje dzieł sztuki i wiele innych imprez, mogących przynieść potrzebne oddziałowi fundusze.

(sag)