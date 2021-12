Nie kupuj, adoptuj, nie porzucaj. Nieczułe pożegnania

" Pojechały do Pyrzyc szukać Ryszarda, a wróciły z 2 innymi biedami " Tytuł brzmi fajnie i wesoło, ale nam do śmiechu nie jest..... Nie mamy już środków dosłownie na nic❗❗❗❗❗❗ Ani na karmę, czy żwirek, ani na zapłacenie faktur za leczenie kotów.😭 Ani domów tymczasowych nie mamy wolnych, żeby móc kotki w nich ulokować ( w szpitaliku mogą zostać tylko do soboty) Nie mamy nic😭😭😭 .....ale mamy sumienie i ogromną wrażliwość na cierpienie, które nie pozwoliło nam przejść obojętnie i zostawić skrajnie wycieńczone kotki pod chmurką bez schronienia. Czarna🐈‍⬛Jak Eliza szła i wołała Rysia, to ona biedna wyleciała do niej od razu. Była tak głodna, że jak jej dawała jedzenie to nawet opakowanie gryzła😿 Musiała dawno nie jeść😭😭😭 Jak zjadła, to owinęła ją w swój szalik i zadzwoniła po nas, żebyśmy doszły z transportkiem. Kiedy ją zabierałysmy, to nawet nie protestowała🙀jakby czuła, że już teraz będzie tylko lepiej. W wyniku długotrwałej tułaczki, kotka ma złe wyniki: ma anemię, silny stan zapalny jamy ustnej, jest odwodniona i skrajnie wychudzona. ( jej wyniki przedstawiamy w komentarzu) Widać, że walcząc o przetrwanie nie myła się, co doprowadziło jej sierść do dużego zakołtunienia😪 Pilnie!!! Szukamy i prosimy Was kochani o pomoc w znalezieniu domu, chociażby tymczasowego, dla tej tak wdzięcznej i poszkodowanej przez los kotki🙏🙏🙏 Ps. Ze względu na obszerną treść, w następnym poście opiszemy "Burą z Pyrzyc " Cdn...