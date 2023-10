Pół miliarda złotych na walkę z rakiem w Szczecinie

O szczegółach dofinansowania walki z rakiem poinformowano podczas konferencji prasowej w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim. Fot. Ryszard PAKIESER

Szczecińscy lekarze zajmujący się walką z rakiem mają otrzymać nowe narzędzia, dzięki którym ta walka ma stać się bardziej skuteczna. Do szpitala Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Unii Lubelskiej oraz do Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii przy ul. Strzałowskiej trafi na ten cel 526 milionów z Funduszu Medycznego.

- Potrzeby w zakresie onkologii są potężne, dlatego przeznaczamy na nią tak potężne środki - powiedział wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Poseł Czesław Hoc, wiceprzewodniczący sejmowej komisji zdrowia, przypomniał, że w Polsce na raka umiera ok. stu tysięcy osób. Ok. 160 tys. Polaków rocznie dowiaduje się, że ma raka. Poseł stwierdził, że w związku z tym rząd "wydał wojnę rakowi". I pół miliarda złotych z Funduszu Medycznego dla ośrodków w Szczecinie to jeden z elementów tej wojny.

- Wprowadzamy naszą medycynę w XXI wiek, a tego przecież wszyscy chcemy - stwierdził poseł Leszek Dobrzyński. - Te środki pomogą pacjentom poczuć się bezpieczniej.

Do szpitala przy ul. Unii Lubelskiej trafi prawie 297 mln zł. Jarosław Peregud - Pogorzelski z PUM mówił, że uczelnia stworzy Ponadregionalne Centrum Kliniczno - Onkologiczne i Transplantacyjne, które będzie zawierało 6 klinik łóżkowych, w tym dwa bloki operacyjne. Dodał, że zachorowalność na raka z roku na rok rośnie - a zatem trzeba wydawać coraz więcej pieniędzy na walkę z tą chorobą.

- Nasz szpital jest typowo ostrodyżyruowy - mówił dr Konrad Jarosz, dyrektor szpitala przy ul. Unii Lubelskiej. - Były problemy, jak rozdzielić pacjentów przyjeżdżających z urazami od pacjentów onkologicznych.

Przy ul. Unii Lubelskiej powstaną także dwie nowej jednostki: Kliniki Hepatologii, Onkologii Hepatobiliarnej i Transplantologii Wątroby oraz Kliniki Chirurgii Onkologicznej Hepatobiliarnej i Transplantologii

ZCO zostanie wsparte kwotą 229 mln zł. Adrian Sikorski, dyrektor ZCO, poinformował, że pieniądze wzmocnią cztery obszary działań w jego placówce, czyli chirurgię onkologiczną, z postawieniem akcentu na chirurgię małoinwazyjną, techniki nuklearne w diagnostyce, immunoterapię oraz medycynę paliatywną - w ZCO ma bowiem powstać Oddział Medycyny Paliatywnej.©℗

(as)