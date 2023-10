Są pieniądze na remont Trasy Zamkowej i nowe stacje pogotowia

Rząd przetransferuje 30 mln zł na remont Trasy Zamkowej w Szczecinie. Fot. Sylwia Dudek

Remont szczecińskiej Trasy Zamkowej oraz budowa nowych filii stacji pogotowia w regionie - między innymi takie ważne dla lokalnych wspólnot przedsięwzięcia zostaną dofinansowanie z VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. W sumie samorządy z naszego województwa otrzymają 1,032 mld zł na 201 inwestycji.



Na Trasę Zamkową znalazło się 30 mln zł, taka sama suma została przeznaczona na budowę trzech filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Drawsku Pomorskim, Pyrzycach i Koszalinie. Na liście inwestycji jest także m.in. przebudowa ul. Emilii Plater na odcinku od ul. Sczanieckiej do ul. Firlika (8 milionów) czy modernizacja ul. Zwycięstwa w Koszalinie (30 milionów).

- To finansowanie jest z reguły na poziomie 90 proc, 95 proc. Wkład samorządów nie jest duży - poinformował na konferencji prasowej wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - Samorząd województwa otrzymał dofinansowanie na szalenie ważne inwestycje, bardzo nam zależało, aby zostały one zrealizowane. Chodzi o nasze zdrowie, o nasze życie, chodzi o ratownictwo medyczne. Dzięki 30 milionom powstaną nowe filie WSPR. To przykład zrównoważonego rozwoju. Zauważona jest i wschodnia, i zachodnia część województwa.

Według wojewody po zakończeniu tego projektu żadna stacja pogotowia na Pomorzu Zachodnim nie będzie potrzebowała większego remontu. Zbigniew Bogucki wskazał też na jeszcze jedną kluczową inwestycję dla województwa zachodniopomorskiego - to przebudowa drogi Świerzno - Pobierowo. Kwota dofinansowania da powiatów gryfickiego, kamieńskiego oraz gminy Świerzno: ponad 27 mln zł.

Poseł Leszek Dobrzyński nazwał wyniki konkursu "przewrotem kopernikańskim". Poseł Michał Jach powiedział, że do Stargardu w ramach Polskiego Ładu wpłynęło ponad 500 mln zł w ostatnich trzech latach. Poseł Artur Szałabawka stwierdził, że rząd PiS wyrównuje szansę między metropoliami a mniejszymi ośrodkami.

Pełna lista dofinansowanych inwestycji znajduje się na stronie kancelarii premiera. ©℗

(as)