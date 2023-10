Tak rząd chce zachęcić do udziału w wyborach

Gminy, w których będzie wysoka frekwencja wyborcza, zyskają finansowo. Fot. Dariusz GORAJSKI

Gminy, w których będzie wysoka frekwencja wyborcza, mogą liczyć na transfer pieniędzy z centrali. O tym, jakimi programami rząd chce skłonić Polaków do udziału w najbliższych wyborach parlamentarnych, opowiadał we wtorek wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

- W ostatnich wyborach była akcja "Bitwa o wozy". Przyniosła dobre rezultaty. W wielu gminach frekwencja była wyższa niż w poprzednich wyborach - stwierdził wojewoda. - Warto przekonywać mieszkańców, żeby brali udział w wyborach, tym święcie demokracji. Pierwsza akcja promocyjna to "Bitwa o remizy". Gmina do 20 tys. z najwyższą frekwencją może uzyskać dofinansowanie aż miliona złotych na remont, termomodernizację czy inne działania związane ze stanem remiz.

Z kolei gminy do 20 tys. mieszkańców, które osiągną najlepszy wynik w skali powiatu, otrzymają dodatkowy milion złotych. Mieszkańcy będą mogli wskazać, na co te pieniądze mają być wykorzystane - na przykład na boisko szkolne czy plac zabaw.

- To forma oddania w ręce mieszkańcom środków za to, że wykazali się dużą mobilizacją - dodał Zbigniew Bogucki. - Zaś gmina do 20 tys. mieszkańców, w której frekwencja przekroczy 60 proc., może otrzymać dodatkowe pół miliona złotych. 250 tys. na działalność kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych, orkiestr dętych. Drugie 250 tys. dla lokalnego klubu sportowego. Gminy z najwyższą frekwencją mogą więc uzyskać 2,5 mln zł. To kwota, o którą warto się bić. To dobre zawody. Warto w nich wystąpić.

Wybory odbędą się w niedzielę. Będą połączone z referendum. ©℗

(as)