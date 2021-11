Pokazano zabytki z toru wodnego Świnoujście-Szczecin

zabytki

2021-11-18 22:40:04

A może tak powstanie stała wystawa na Golecinie dokumentująca te prace.Ta dzielnica musi dostać zastrzyk by pojawili się tu turyści. A miejsca na ekspozycję jest dużo. Taka ekspozycja na tle Odry,artefakty wspaniałe by wyglądały. Takie ekspozycję powstają przy różnych dużych inwestycjach.A my od 30 lat mamy mało związku z gospodarką morską. kilkadziesiąt kotwic wydobytych będzie wspaniałym pokazem.Kotwicowisko to obudzi te piękna dzielnicę.