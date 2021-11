Zabytki z dna toru na wystawie w Warszawie

W wielu miastach Polski będą mieli okazję zobaczyć, jakie skarby wydobyto po latach na powierzchnię podczas pogłębiania dna Odry. – Od 28 października do 5 listopada br. w holu budynku przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie można oglądać wielkoformatową wystawę poświęconą zabytkom wydobytym z modernizowanego toru wodnego Świnoujście – Szczecin – poinformowała Monika Woźniak-Lewandowska, specjalista ds. komunikacji i PR w Dziale Marketingu i Komunikacji Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.

– Obok plansz dokumentujących najciekawsze znaleziska, takie jak np. średniowieczny miecz z pochwą, będą również pokazane inne ciekawe eksponaty. Wśród nich gwiazdowy silnik lotniczy samolotu bombowego Boeing B-17 Flying Fortress z czasów drugiej wojny światowej.

W trakcie modernizacji przez Urząd Morski w Szczecinie toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m wydobyto z Odry 100 ton obiektów zabytkowych.

– To jest ewenement w skali powojennej historii kraju. Zabytki ocalono dzięki współpracy Urzędu Morskiego w Szczecinie z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu i Zachodniopomorskim Stowarzyszeniem Dziedzictwo Morza. Wystawa jest zwieńczeniem tej współpracy – przypomina Monika Woźniak-Lewandowska.

Dzięki współpracy archeologów, muzealników oraz pasjonatów udało się zidentyfikować wiele wydobytych przedmiotów. Na wystawie prezentowana jest historia oraz teraźniejszość, często bardzo wyjątkowych obiektów. W sumie wydobyto 44 053 przedmiotów ferromagnetycznych (o masie ponad 20 kg) w tym 1687 szt. obiektów niebezpiecznych.

– Ewenementem jest znalezienie i wydobycie ponad 100 ton obiektów o charakterze zabytkowym. Udało się uratować wiele niezwykle cennych przedmiotów, zarówno techniki militarnej a przede wszystkim morskiej: około 100 różnego rodzaju kotwic, niektóre o masie kilku ton, boje, elementy wyposażenia łodzi rybackich – wymienia portowiec.

W trakcie prac saperskich znajdowano bomby, amunicję oraz niewypały i niewybuchy – wydobyto 1687 sztuk. Wyciągnięto wiele różnego rodzaju i typu uzbrojenia, w tym broń i osobiste wyposażenie żołnierzy.

– Wśród pozostałości pamiętających czasy II wojny światowej warto wymienić wydobyte elementy niemieckiego pancernika Lützow, zbombardowanego przez brytyjskie samoloty w kwietniu 1945 r. w Świnoujściu m.in. bombami Tallboy – informuje M. Woźniak-Lewandowska.

Wydobytą ciekawostką są pozostałości amerykańskiego czterosilnikowego samolotu bombowego dalekiego zasięgu Boeing B-17 Flying Fortress: m.in. trójłopatowe śmigło, gwiazdowy silnik lotniczy Wright R-1820-97 Cyclone serii G oraz wielkokalibrowy karabin maszynowy Browning 50 cal M2. Bombowiec został zestrzelony 7 października 1944 r., podczas nalotu na fabrykę benzyny syntetycznej w Policach. Na pokładzie znajdowało się 11 członków załogi, 4 do dzisiaj jest uważanych za zaginionych.

Wystawa składa się z 25 plansz oraz eksponatów. Będzie prezentowana w wielu miejscach w kraju, m.in. w Szczecinie, Wrocławiu, Kołobrzegu czy Elblągu.

– Oprócz wspomnianych wcześniej instytucji w organizację wystawy zaangażował się portal Polska Morska oraz Klaster Morski Pomorza Zachodniego, Urząd Żeglugi Śródlądowej Szczecin i Wrocław, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście oraz DIVO. Resort Infrastruktury od początku patronuje temu przedsięwzięciu – wymienia zaangażowanych w wydarzenie Monika Woźniak-Lewandowska.

Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin obejmuje pogłębienie toru wodnego do 12,5 m na odcinku ok. 62 km. Projekt jest realizowany przy wsparciu funduszy unijnych, a jego całkowita wartość wynosi ok. 1,4 mld złotych. Inwestycja zakończy się w 2022 r.

