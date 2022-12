Pokaz mody z niezwykłymi modelkami. W Choszcznie będzie epicko dla Gabrysi

Niezwykłe wydarzenie odbędzie się 3 grudnia w sali kinowej Choszczeńskiego Domu Kultury. To Epicki Pokaz Mody z udziałem reprezentujących różne środowiska 50 silnych i pięknych kobiet z całego regionu.

W sali Choszczeńskiego Domu Kultury modelki będą prezentować modę od starożytnej do współczesnej. Wśród modelek znajdą się m.in.: Agnieszka Szuszkiewicz, Miss Polski Pomorza Zachodniego 2021 i Małgorzata Molik, Miss Polski Pomorza Zachodniego 2020, a także Anna Bańkowska z Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Wioletta Kaszak, starosta choszczeński oraz Marzena Podzińska, burmistrz Pyrzyc.

– Na wybiegu pokaże się wiele aktywnych pań z naszego województwa – zapowiada Sandra Żuk-Grzejszczyk, jedna z pomysłodawczyń Epickiego Pokazu Mody w Choszcznie. – Modelki zaprezentują się w strojach z Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie. Muzycznie w świat mody wprowadzą nas choszczeńscy dżentelmeni: Oskar Bajbuła, Jerzy Ciecierski, Eugeniusz Dobosz i Michał Wietrzycki.

Epicki Pokaz Mody to impreza charytatywna. Cały dochód zostanie przeznaczony dla 6-letniej Gabrieli Komorowskiej z Chłopowa w gminie Krzęcin, powiat choszczeński. Dziewczynka zmaga się z porażeniem mózgowym, wodogłowiem i epilepsją. Pieniądze potrzebne są na turnusy rehabilitacyjne. Koszt jednego sięga 5-6 tysięcy złotych. Stąd pomysł, by zorganizować na rzecz 6-latki charytatywny pokaz mody.

– To marzenie siedziało w mojej głowie od dłuższego czasu – mówi Sandra Żuk-Grzejszczyk, prezes Fundacji „Kokoszka” z Choszczna. – Kocham modę, kocham ikony mody lat dziewięćdziesiątych. W końcu przy pomocy świetnych kobiet uda mi się je spełnić, a co najważniejsze wesprzeć Gabrysię. To córeczka mojej byłej uczennicy, która ze względu na swój stan zdrowia potrzebuje rocznie od 4 do 5 turnusów rehabilitacyjnych.

– Rodzice Gabrysi prowadzą stronę licytacji dla córki, zbierają nakrętki, puszki, przyjaciele organizują festyny, akcje pomocowe, ale to ciągle za mało – dodają organizatorki pokazu mody w Choszcznie.

Głównymi organizatorkami Epickiego Pokazu Mody w Choszcznie są: Sandra Żuk-Grzejszczyk, Paulina Apoczkin-Domańska i Anna Domańska – urzędniczki Starostwa Powiatowego w Choszcznie, a także Anna Czerniak, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Zamęcinie i Agnieszka Grachalska z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To 5-osobowa nazywająca się ekipą SPAAA. Współorganizatorami pokazu są Fundacja „Kokoszka” i Choszczeński Dom Kultury. Imprezę, podczas której przewidziano także licytację fantów, poprowadzą Sławomir Giziński i Michał Tomaszczuk. Koszt wejściówki – cegiełka 20 zł.

Gabrysia Komorowska jest podopieczną Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Można ją wesprzeć, przekazując jej 1 proc. podatku. Numer KRS 0000037904, w rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy” należy wpisać 35067 Komorowska Gabriela. Wpłaty można dokonywać też na konto fundacji: Alior Bank S.A., nr rachunku: 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 tytułem – 35067 Komorowska Gabriela darowizna na pomoc i ochronę zdrowia. Dziewczynkę można też wspomóc na profilu facebookowym Gabrysiowe licytacje zbieramy na turnusy. ©℗

(w)