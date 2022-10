Proekologiczna moda i przemarsz ulicami Szczecina. Underline, czyli sprzeciw wobec nadprodukcji ubrań

Nietypowy pokaz mody odbył się w sobotę, 15 października w Śródmieściu Szczecina. Studentki i absolwentki Akademii Sztuki, projektanci i modele zaprezentowali kreacje w stylu zero waste na tle podwórek i głównych ulic miasta. W wydarzeniu udział wzięli również fotografowie i mieszkańcy sąsiednich kamienic. Akcja miała na celu promocję ekologicznych i alternatywnych rozwiązań oraz wspólną zabawę modowymi konwencjami.

Kolorowy pochód przeszedł al. Wojska Polskiego, ulicami Bałuki i Śląską, aby następnie zrobić krótką przerwę w Parku im. Andersa.

Celem wydarzenie o nazwie "Underline. Foto-Fashion Show w CENTRUM Miasta" była promocja mody tworzonej z wykorzystaniem starych materiałów: ubrań, ręczników, pościeli i wielu innych jako alternatywa dla współczesnych trendów, w tym przede wszystkim ciągłego kupowania i zużywania ubrań z sieciowych sklepów. Kreatywne i nietuzinkowe stylizacje zaprojektowało i wykonało osiem projektantek związanych z Akademią Sztuki: Renata Ramola, Hanna Wilk, Magdalena Chlubek, Julia Galewicz, Aleksandra Demianiuk, Angela Klein, Natalia Hałgas i Marta Cieślak. Stroje powstawały przez kilka tygodni. W sobotę zaprezentowały je osoby, które tego dnia chciały wystąpić w roli modeli i modelek: bez ograniczeń wiekowych, płci czy wymiarów. Było to prawie 30 osób różnej narodowości: w tym francuskiej, niemieckiej, ukraińskiej i białoruskiej.

Pokaz mody odbył się we współpracy ze Szczecińskim Towarzystwem Fotograficznym, jednak do udziału zaproszono każdą osobę, która hobbystycznie lub zawodowo zajmuje się fotografią. W zamierzeniu miało to być spotkanie o charakterze zbiorowej sesji fotograficznej i dużego pleneru.

Jak się okazuje, zaprezentowana podczas ulicznego pokazu moda ma swoja nazwę.

- To się nazywa "underline" - opowiada jedna z organizatorek i projektantek, Marta Cieślak. Jak podkreśla, kojarzy się ona ze słowem underground, które ma wskazywać na alternatywną formę prezentowanej sztuki.

- Pomyślałyśmy sobie, że fantastycznie byłoby, gdyby takie piękne, stworzone przez nas kreacje przechadzały się przez centrum tego rozkopanego miasta - żartuje autorka strojów, kiedy opowiada o narodzinach pomysłu. - Zebrałyśmy się z koleżankami w grupę, która się coraz bardziej rozrastała i w ten sposób stworzyłyśmy prawie trzydzieści sylwetek.

- To w pewnym sensie stworzenie sylwetki na nowo - mówi Renata Ramola, projektantka.

- Pomyślałyśmy sobie, że to można połączyć: zero waste, sprzeciw wobec fast fashion i przede wszystkim sprzeciw wobec modelek, które mają jeden, konkretny rozmiar - mówi Marta Cieślak. - U nas modele i modelki mają różne kształty. Tutaj najważniejsze były chęci i wolny czas.

Wydarzenie zaczęło na podwórku kamienicy przy ul. Królowej Jadwigi. Po prezentacji i sesji fotograficznej, ubrani w stroje z recyklingu modele i modelki przemaszerowali przez centrum Szczecina, wzbudzając niemałe zainteresowanie przechodniów. Zwieńczeniem pokazu "Underline" było spotkanie fotograficzne w atelier Altana 1893. ©℗

(aj)