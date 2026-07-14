Pogranicznicy podsumowali rok kontroli

Minął rok od przywrócenia tymczasowych kontroli na polsko-niemieckiej granicy. W tym czasie na jej zachodniopomorskim odcinku polscy pogranicznicy - wspierani m.in. przez policję, WOT czy żandarmerię wojskową - skontrolowali ponad 1,1 miliona osób i przeszło 520 tysięcy pojazdów. Wydali 165 decyzji o odmowie wjazdu do Polski. Zatrzymali 35 organizatorów i pomocników nielegalnej migracji.

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Co do decyzji odmownych - najczęściej powodem był brak wymaganych dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium Polski. Odmowy dotyczyły przede wszystkim obywateli Ukrainy, Syrii, Indii, Rosji, Wietnamu, Turcji, Filipin i Afganistanu.

- Istotnym elementem prowadzonych działań jest również zwalczanie przestępczości związanej z organizowaniem nielegalnej migracji. Od początku obowiązywania tymczasowych kontroli funkcjonariusze zatrzymali 35 osób podejrzewanych o organizowanie lub ułatwianie nielegalnego przekroczenia granicy państwowej. Wśród zatrzymanych byli głównie obywatele Ukrainy, ale także Polski, Uzbekistanu i Białorusi. Przemytnicy pomagali w nielegalnym przekroczeniu granicy 115 cudzoziemcom, pochodzącym przede wszystkim z Afganistanu, Somalii, Sudanu, Erytrei i Pakistanu - informuje ppor. SG Katarzyna Przybysz, rzecznik prasowy Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Wobec osób podejrzanych o organizowanie cudzoziemcom nielegalnego przekroczenia granicy sądy w części przypadków zastosowały tymczasowe aresztowanie. Pozostali podejrzani zostali objęci przez prokuratorów wolnościowymi środkami zapobiegawczymi, takimi jak dozór policji oraz poręczenie majątkowe. Wobec cudzoziemców uczestniczących w tym procederze wszczęto również postępowania administracyjne. Ze względu na zagrożenie dla porządku publicznego wydawano decyzje zobowiązujące ich do powrotu, połączone z zakazem ponownego wjazdu na terytorium Polski oraz innych państw strefy Schengen na okres nawet do 10 lat.

Osoby, wobec których nie zastosowano tymczasowego aresztowania, były doprowadzane pod konwojem do granicy państwowej w celu wykonania decyzji o zobowiązaniu do powrotu lub kierowane do strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców.

- Łącznie 51 cudzoziemców, którzy usiłowali nielegalnie przekroczyć granicę, przekazano stronie litewskiej w ramach procedury readmisji. Wobec kolejnych 63 osób wydano decyzje zobowiązujące do powrotu do kraju pochodzenia - dodaje ppor. Przybysz.

(as)

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