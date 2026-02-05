Pogodowy alert przedłużony

Przedłużono obowiązywanie ostrzeżenia pogodowych dotyczących wystąpienia marznących opadów deszczu powodujących gołoledź na terenie Szczecina. Obowiązuje do piątku 6 lutego, do godz. 11.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc. Czas obowiązywania ostrzeżenia może zostać wydłużony.

- Komunikacja publiczna kursuje w większości bez przeszkód - informował w czwartkowe popołudnie prezydent Szczecina Piotr Krzystek. - Kłopot mają jedynie tramwaje na Gumieńcach, ale to, mam nadzieję, przejściowe. Na mieście stale pracują służby, by monitorować sytuację i poprawiać stan jezdni, a przede wszystkim chodników. Jednocześnie wielkie podziękowania dla Rad Osiedli za zaangażowanie i chęć pomocy mieszkańcom.

