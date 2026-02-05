Czwartek, 05 lutego 2026 r. 
REKLAMA -1 szczecin
REKLAMA

Pogodowy alert przedłużony

Data publikacji: 05 lutego 2026 r. 16:13
Ostatnia aktualizacja: 05 lutego 2026 r. 16:13
Pogodowy alert przedłużony
 

Przedłużono obowiązywanie ostrzeżenia pogodowych dotyczących wystąpienia marznących opadów deszczu powodujących gołoledź na terenie Szczecina. Obowiązuje do piątku 6 lutego, do godz. 11. 

REKLAMA

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc. Czas obowiązywania ostrzeżenia może zostać wydłużony.

- Komunikacja publiczna kursuje w większości bez przeszkód - informował w czwartkowe popołudnie prezydent Szczecina Piotr Krzystek. - Kłopot mają jedynie tramwaje na Gumieńcach, ale to, mam nadzieję, przejściowe. Na mieście stale pracują służby, by monitorować sytuację i poprawiać stan jezdni, a przede wszystkim chodników. Jednocześnie wielkie podziękowania dla Rad Osiedli za zaangażowanie i chęć pomocy mieszkańcom. 

(K)

 

 

 

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

-1 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA