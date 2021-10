Pogodno (znów) otwiera garaże!

Pierwsza - wrześniowa - była odkryciem. A dla niektórych - szczególnie uczestniczących w eksploracji pewnego domu przy ul. Brodzińskiego - wręcz przygodą życia. Druga - październikowa - ma szansę powtórzyć ten sukces. Mowa o wyprzedaży garażowej na Pogodnie, jaka odbędzie się już w najbliższą niedzielę.

To autorski projekt Stowarzyszenia Mieszkańców i Miłośników Pogodna - „Pogodniak", czyli pomysł duetu niestrudzonych społeczników: Poliny i Pawła Wierzchowców. Wyjątkowo dobrze przyjęty przez szczecinian.

- W pierwszej edycji wyprzedaży garażowej mieliśmy dziesięć adresów. Wszystkie w odległości kilku ulic czy przecznic, do których swobodnie można było dotrzeć spacerkiem. Tym razem liczymy na więcej. Tym bardziej, że już mamy tyle zgłoszeń, co poprzednio, a do niedzieli… Jeszcze wiele może się zdarzyć.: mamy szansę powiększyć pulę o kolejnych zainteresowanych. Wciąż serdecznie zapraszamy do udziału w naszej inicjatywie - zachęca Paweł Wierzchowiec, prezes „Pogodniaka".

Wystawcami będą mieszkańcy Pogodna. Oni otworzą przed innymi swoje garaże.

- To oczywiście określenie umowne, bo będzie można wystawiać swoje „graty z chaty" również na swoim podwórku, trawniku czy na chodniku przed domem - przekonuje Paweł Wierzchowiec. - Każdy wystawca jest mile widziany. Wystarczy zgłosić chęć udziału w wydarzeniu i drogą mailową przekazać swą lokalizację na adres: pogodniak@op.pl.

Zgłoszenia od wystawców będą przyjmowane do soboty (23 października). Natomiast ich lokalizacje na bieżąco nanoszone na mapkę, dostępną na społecznościowej (FB) stronie „Pogodniaka". To ona dla łowców okazji i poszukiwaczy skarbów z drugiej ręki stanie się właściwym przewodnikiem po pierwszej na Pogodnie garażowej wyprzedaży.

Pogodno otworzy swe „garaże" dla szczecinian już w najbliższą niedzielę (24 października), w godz. 10-14.

- Co dla jednych jest niepotrzebną rzeczą, w tym inni mogą dostrzec potencjał. Podobnie jak pchle targi, tak i wyprzedaże garażowe są nie lada gratką dla poszukiwaczy ciekawych i oryginalnych przedmiotów z historią. Poprzednią edycję wyprzedaży uczestnicy bardzo chwalili. Niektórzy, jak mi później opowiadali, przeżyli wręcz przygodę życia - z latarkami eksplorując pewien dom przy ul. Brodzińskiego: od piwnicy po poddasze, bo na wyprzedaż zostało wystawione całe jego wyposażenie - zachęca Paweł Wierzchowiec.

Czy tym razem zdarzy się równie ekscytująca przygoda? Warto zdać się na łut szczęścia i sprawdzić. ©℗

A. NALEWAJKO