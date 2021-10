Podtrucie chlorem w hotelu w Kołobrzegu

Aż siedem osób trafiło w piątek do szpitala po podtruciu chlorem w jednym z kołobrzeskich hoteli.

Jak informuje portal miastokolobrzeg.pl do zdarzenia doszło na basenie. Początkowo na dolegliwości skarżyło się czworo gości hotelu, do których wezwane zostało pogotowie ratunkowe. Ostatecznie na badania do szpitali w Kołobrzegu i Koszalinie przewiezionych zostało siedem osób, w tym dwoje dzieci.

Gości hotelowych ewakuowano. Na miejscu interweniowała straż pożarna, m.in. jednostka chemiczna ze Szczecina.

(k)