Podróż do świata Słowian i Wikingów

Fot. Komandoria Szczecin

Już w ten weekend (13,14 czerwca) Park Historyczny Komandoria Szczecin–Płonia rozbłyśnie blaskiem ognisk, dźwiękiem dawnych pieśni i atmosferą jednego z najbardziej niezwykłych słowiańskich świąt. Druga edycja Nocy Kupały przeniesie uczestników o ponad tysiąc lat w przeszłość, oferując spotkanie z tradycjami, kulturą i codziennym życiem mieszkańców wczesnośredniowiecznej Europy.

REKLAMA

To wydarzenie skierowane do całych rodzin, miłośników historii oraz wszystkich poszukujących niepowtarzalnych wrażeń.

W programie m.in.: warsztaty i konkurs plecenia wianków dla dzieci oraz dorosłych, barwny pochód nad rzekę Płonię i spławianie wianków, koncerty muzyki dawnej, turnieje walk wojów oraz widowiskowa bitwa, pokazy i warsztaty rzemiosła dawnego, strefa dla dzieci, tor łuczniczy, maszyny oblężnicze, pokaz konny, mini zagroda zwierząt, kuchnia średniowieczna.

W sobotę wydarzenie rozpocznie się o godz. 12, a zakończy o 21.30 pochodem nad rzekę, w niedzielę potrwa w godz. 11-15.30. Wstęp wolny.

(K)

REKLAMA