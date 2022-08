Podróż bez prawka i kradzionym autem

Noc w policyjnym areszcie spędził 31-letni mieszkaniec Stargardu, zatrzymany przy ul. Skarbowej w Stargardzie.

– Policjanci stargardzkiej prewencji na ul. Skarbowej zatrzymali do kontroli drogowej kierującego fiatem pandą – poinformowała mł. asp. Justyna Siwarska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. – Kierujący nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Był to jednak tylko początek kłopotów tego mężczyzny. Po sprawdzeniu w systemie informacyjnym okazało się, że samochód, którym podróżował, został skradziony z jednej z nadmorskich miejscowości.

Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Fiata przetransportowano na policyjny parking strzeżony.

Policja wyjaśnia sprawę. ©℗

(w)