Radny Rewala ujęty w policyjnym pościgu

To były sceny jak z gangsterskiego filmu. Rozegrały się w poniedziałek po godz. 13 w centrum Rewala, gdzie policjanci, grożąc użyciem broni, zatrzymali w pościgu 61-letniego radnego Rewala Andrzeja B.

Radny, wjeżdżając na ulicę Mickiewicza z ulicy podporządkowanej, wymusił pierwszeństwo przejazdu na nieoznakowanym radiowozie policyjnym. Nie zareagował na sygnały dźwiękowe do zatrzymania i zaczął ucieczkę. Wjechał wjazdem dla samochodów pod same drzwi kościoła, ale zapomniał, że nie ma tam zjazdu, gdyż są schody. Wyskoczył z samochodu i zaczął uciekać po schodach. Policjanci wyciągnęli broń i krzyknęli, że będą strzelać. Radny się zatrzymał – został powalony na ziemię i skuty kajdankami.

Policjanci stwierdzili, że zawartość alkoholu w organizmie wynosiła 0,72 promila, czyli prowadzenie pojazdu zostało zakwalifikowane jako przestępstwo. Dodatkowym zarzutem jest niezatrzymanie się do kontroli. Andrzej B. przewieziony został „na dołek” do Komendy Powiatowej Policji w Gryficach. Jego auto zostało przewiezione na policyjny parking w Rewalu, skąd odebrała je jego żona.

Jak się dowiedzieliśmy, Andrzej B. nie złożył mandatu radnego, co byłoby w tej sytuacji wyjściem honorowym. Wielu mieszkańców zastanawia się, czy to uczyni, czy też nadal będzie reprezentował mieszkańców Rewala w radzie gminy do czasu prawomocnego wyroku sądowego. ©℗

Mirosław KWIATKOWSKI