Podpalacz ujęty

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie na gorącym uczynku zatrzymali mężczyznę podejrzanego o usiłowanie podpalenia stosu drewnianych zrębów, zlokalizowanego na skraju lasu.

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Mężczyzna usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa z art. 288 § 1 Kodeksu karnego. Po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Goleniowie, a w czwartek – 23 lipca, prokurator przychylił się do wniosku Komendanta Powiatowego Policji w Goleniowie i zastosował wobec mężczyzny środki zapobiegawcze, między innymi w postaci dozoru Policji.

(reg)

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