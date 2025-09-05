Piątek, 05 września 2025 r. 
REKLAMA 15 szczecin
REKLAMA

Areszt dla podpalacza altanek działkowych

Data publikacji: 05 września 2025 r. 16:51
Ostatnia aktualizacja: 05 września 2025 r. 16:50
Areszt dla podpalacza altanek działkowych
Fot. KPP w Białogardzie  

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie zatrzymali 65-letniego mężczyznę podejrzanego o serię podpaleń altanek działkowych oraz domku holenderskiego na jednej z działek budowlanych. Jego działania spowodowały straty materialne sięgające 9 tysięcy złotych i mogły stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Do najpoważniejszego zdarzenia doszło 3 września, kiedy świadek zauważył płonący domek holenderski. Zaalarmował policję, a funkcjonariusze po przybyciu na miejsce zatrzymali mężczyznę, który w chwili interwencji przebywał wewnątrz płonącego obiektu. Jak ustalono, wcześniej wybił szybę, dostał się do środka i rozpalił ognisko.

To nie pierwsze takie czyny na jego koncie – mężczyzna był już w przeszłości notowany za podobne podpalenia na terenie ogródków działkowych. Teraz usłyszy zarzuty zniszczenia mienia, za co grozi mu do 5 lat więzienia.

Na wniosek prokuratury, poparty materiałem dowodowym zgromadzonym przez policję, Sąd Rejonowy w Białogardzie zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Policja podkreśla, że szybka reakcja świadków miała kluczowe znaczenie w zatrzymaniu sprawcy. 

(k)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

15 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję