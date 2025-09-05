Areszt dla podpalacza altanek działkowych

Fot. KPP w Białogardzie

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie zatrzymali 65-letniego mężczyznę podejrzanego o serię podpaleń altanek działkowych oraz domku holenderskiego na jednej z działek budowlanych. Jego działania spowodowały straty materialne sięgające 9 tysięcy złotych i mogły stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Do najpoważniejszego zdarzenia doszło 3 września, kiedy świadek zauważył płonący domek holenderski. Zaalarmował policję, a funkcjonariusze po przybyciu na miejsce zatrzymali mężczyznę, który w chwili interwencji przebywał wewnątrz płonącego obiektu. Jak ustalono, wcześniej wybił szybę, dostał się do środka i rozpalił ognisko.

To nie pierwsze takie czyny na jego koncie – mężczyzna był już w przeszłości notowany za podobne podpalenia na terenie ogródków działkowych. Teraz usłyszy zarzuty zniszczenia mienia, za co grozi mu do 5 lat więzienia.

Na wniosek prokuratury, poparty materiałem dowodowym zgromadzonym przez policję, Sąd Rejonowy w Białogardzie zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Policja podkreśla, że szybka reakcja świadków miała kluczowe znaczenie w zatrzymaniu sprawcy.

(k)