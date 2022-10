Pobił kierowcę autobusu miejskiego w Podjuchach. Ma trafić do zamkniętego ośrodka

Szesnastolatek, który w lutym pobił kierowcę autobusu w szczecińskich Podjuchach, ma trafić do zamkniętego ośrodka, gdzie zostanie poddany terapii uzależnień. Towarzyszyły mu dwie piętnastolatki - one mają spędzić najbliższe lata w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Tak zdecydował sąd rodzinny. Te orzeczenia nie są jednak prawomocne.



- Szesnastolatek zostały uznany za winnego spowodowania uszkodzenia ciała i zniszczenia mienia - opowiada sędzia Sądu Okręgowe w Szczecinie Tomasz Szaj. - Zostanie umieszczony w zakładzie leczniczym w zakresie leczenia uzależnień.

To, jak długo tam będzie, zależy od dalszych decyzji sądu.

- W sprawie piętnastolatek już wcześniej toczyło się postępowanie związane z demoralizacją. Trafią do młodzieżowego ośrodka wychowawczego - dodaje T. Szaj. - Będą tam do 18 roku życia, gdy ustaje obowiązek szkolny.

Do pobicia w autobusie linii 85 doszło w lutym na pętli. We wrześniu pisaliśmy o tym, że Czytelnicy mieszkający w Podjuchach sygnalizują, że to cały czas niebezpieczne miejsce.

– Można nawet powiedzieć, że lokalna, młodociana bandyterka jeszcze urosła w siłę. Codziennością są sytuacje, w których grupy młodzieży od 13 do 18 lat bez celu jeżdżą autobusem od pętli do pętli. Młodociani chuligani upodobali sobie autobus jako miejsce schadzek z racji jego krótkiego przebiegu – pisała do „Kuriera” jedna z mieszkanek dzielnicy. – Zachowanie tych osób urąga porządkowi publicznemu.

Policja obiecała wtedy, że w autobusach kursujących przez tę dzielnicę będą się pojawiać policjanci – zarówno w cywilu, jak i (prewencyjnie) umundurowani.©℗

