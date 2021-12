Pobił działacza PiS, usłyszał wyrok

Rok i trzy miesiące bezwzględnego więzienia - taki wyrok usłyszał mężczyzna, który w 2019 roku złamał nos Januszowi Jagielskiemu, działaczowi Prawa i Sprawiedliwości. Wyrok jest nieprawomocny.

Do zdarzenia doszło w jednym z bloków na osiedlu Kaliny w Szczecinie podczas kampanii do europarlamentu. Janusz Jagielski wraz z kolegą roznosił ulotki wyborcze Joachima Brudzińskiego. Wtedy doszło do konfrontacji.

Oskarżony w sądzie nie przyznawał się do winy. Twierdził, że to on się bronił przed napaścią.

- Oskarżony był już skazany za podobne przestępstwo - mówi mec. Maciej Krzyżanowski reprezentujący Janusza Jagielskiego.©℗

