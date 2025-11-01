Pobicie taksówkarza na Podzamczu. Jest akt oskarżenia

Fot. Anna Gniazdowska

Akt oskarżenia w sprawie pobicia taksówkarza, kierowania wobec niego gróźb karalnych oraz uszkodzenia jego samochodu skierowała do sądu szczecińska prokuratura. Do zdarzenia doszło w styczniu br. na szczecińskim Podzamczu.

REKLAMA

19 stycznia br. kobieta kierująca mercedesem wjechała „pod prąd” w ulicę Wielka Odrzańska w Szczecinie. Z naprzeciwka nadjechał taksówkarz i zastawił jej pojazd. W wyniku sporu żadne z kierujących nie ustąpiło pierwszeństwa. Kobieta zadzwoniła po znajomych - Mika P. oraz Klaudię T., którzy przyjechali na miejsce. Był tam również Daniel B.

Doszło do scysji, podczas której - według ustaleń śledczych - podejrzani pobili taksówkarza, grozili mu i uszkodzili jego samochód. Mężczyzna doznał obrażeń ciała, m.in. złamania kości nosowej.

Prokurator skierował do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum akt oskarżenia przeciwko Danielowi B. i Mike’owi S., oskarżając ich o pobicie taksówkarza oraz o kierowanie do niego gróźb karalnych pozbawienia życia lub zdrowia, które „wzbudziły u pokrzywdzonego uzasadnioną obawę ich spełnienia”. Ponadto Mike P. został oskarżony o uszkodzenie samochodu mężczyzny.

- Aktem oskarżenia została również objęta Klaudia T., która wraz ze współpodejrzanymi kierowała do pokrzywdzonego groźby karalne pozbawienia życia i zdrowia - informuje szczecińska Prokuratura Okręgowa.

Daniel B. (lat 33) i Klaudia T. (lat 30) w przeszłości byli karani sądownie. Mike P. (lat 29) jest osobą niekaraną.

- Przestępstwa z art. 158 § 1 kk i 288 § 1 kk zagrożone są karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 - informuje prokuratura. - Występek gróźb karalnych zagrożony jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. Sąd skazując za występek o charakterze chuligańskim, wymierza karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości nie niższej od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

(K)

REKLAMA