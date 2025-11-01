Sobota, 01 listopada 2025 r. 
Pobicie taksówkarza na Podzamczu. Jest akt oskarżenia

Data publikacji: 31 października 2025 r. 16:54
Ostatnia aktualizacja: 01 listopada 2025 r. 09:35
Pobicie taksówkarza na Podzamczu. Jest akt oskarżenia
Akt oskarżenia w sprawie pobicia taksówkarza, kierowania wobec niego gróźb karalnych oraz uszkodzenia jego samochodu skierowała do sądu szczecińska prokuratura. Do zdarzenia doszło w styczniu br. na szczecińskim Podzamczu. 

19 stycznia br. kobieta kierująca mercedesem wjechała „pod prąd” w ulicę Wielka Odrzańska w Szczecinie. Z naprzeciwka nadjechał taksówkarz i zastawił jej pojazd. W wyniku sporu żadne z kierujących nie ustąpiło pierwszeństwa. Kobieta zadzwoniła po znajomych - Mika P. oraz Klaudię T., którzy przyjechali na miejsce. Był tam również Daniel B.

Doszło do scysji, podczas której - według ustaleń śledczych - podejrzani pobili taksówkarza, grozili mu i uszkodzili jego samochód. Mężczyzna doznał obrażeń ciała, m.in. złamania kości nosowej.

Prokurator skierował do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum akt oskarżenia przeciwko Danielowi B. i Mike’owi S., oskarżając ich o pobicie taksówkarza oraz o kierowanie do niego gróźb karalnych pozbawienia życia lub zdrowia, które „wzbudziły u pokrzywdzonego uzasadnioną obawę ich spełnienia”. Ponadto Mike P. został oskarżony o uszkodzenie samochodu mężczyzny.

- Aktem oskarżenia została również objęta Klaudia T., która wraz ze współpodejrzanymi kierowała do pokrzywdzonego groźby karalne pozbawienia życia i zdrowia - informuje szczecińska Prokuratura Okręgowa.

Daniel B. (lat 33) i Klaudia T. (lat 30) w przeszłości byli karani sądownie. Mike P. (lat 29) jest osobą niekaraną.

- Przestępstwa z art. 158 § 1 kk i 288 § 1 kk zagrożone są karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 - informuje prokuratura. - Występek gróźb karalnych zagrożony jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.  Sąd skazując za występek o charakterze chuligańskim, wymierza karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości nie niższej od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Komentarze

Niezłe towarzystwo,
2025-11-01 00:38:56
co drugi to karany. A najgorsze jest to, że udają biznesmenów. Jednak może się okazać , że będą zwykłą recydywą.
Baba
2025-10-31 23:37:25
@a co z tą baba. A ty czytać ze zrozumieniem potrafisz? Przeczytaj jeszcze raz artykuł może wtedy zrozumiesz.
czy ktoś pamięta ?
2025-10-31 20:48:42
sprawa z kwietnia 2021 bardzo glośna na caly kraj ze znęcania się nad niepelnosprawnym chlopakiem i wrzucona na youtube. Sprawa szybko dziwnie ucichla a opinia publiczna do dziś nie zna werdyktu sądu, ktoś coś wie ?
@a co z babą?
2025-10-31 17:59:56
Znaczy się, że podlega pod paragrafy Neumanna.
a co z babą?
2025-10-31 17:02:45
A gdzie oskarżenie dla tej paniusi z merca? Dlaczego bananowa nie usłyszała żadnego zarzutu? Przecież nasłanie osiłków na kogoś to też przestępstwo, nawet jeśli sama nikogo palcem nie tknęła. Pasuje tu np. Art. 26. Podżegania dopuszcza się, kto inną osobę nakłania do popełnienia przestępstwa. Przede wszystkim ona powinna stanąć przed sądem, bo była prowodyrką całego zamieszania. Jełi ujdzie jej to na sucho, to tylko ośmieli kolejne banany do podobnych zachowań.

