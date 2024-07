Po wypadkach i proteście przewoźników droga S3 przejezdna w obu kierunkach

Fot. Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych

Zakończył się protest przewoźników drogowych, którzy w sobotę od rana blokowali węzeł Pyrzyce na drodze S3 w kierunku Szczecina. GDDKiA informuje też o otwarciu jezdni w kierunku Gorzowa Wlkp., gdzie przed południem doszło do wypadku i dachowania samochodu.

„Ciężarówki zjechały. Droga S3 w kierunku Szczecina jest otwarta” – poinformowała PAP dyżurna punktu informacji drogowej. „W drugą stronę, w kierunku Gorzowa, również ruch odbywa się już normalnie” – dodała.

W sobotę na drodze S3 w woj. zachodniopomorskim od rana były duże utrudnienia. O godz. 7.30 na węzeł Pyrzyce wjechało 20 ciężarówek, blokując ekspresówkę w kierunku Szczecina. Policja i GDDKiA wyznaczyły objazdy drogami wojewódzkimi, m.in. tzw. starą trójką, czyli DW 119. Protest przewoźników zakończył się ok. godz. 14.30.

Przed godz. 11 na S3 między węzłem Pyrzyce a węzłem Myślibórz, w kierunku Gorzowa Wlkp., doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jedno auto dachowało. W wypadku nikt nie ucierpiał, ale droga musiała zostać zamknięta.

S3 między Szczecinem a Gorzowem jest już przejezdna w obu kierunkach, ale przy węźle Myślibórz (w kierunku na Szczecin) nadal wyłączony jest jeden pas ruchu. To konsekwencje wypadku z udziałem autobusu i samochodu osobowego, do którego doszło w sobotę rano. Cztery poszkodowane osoby, w tym dwoje dzieci, zostały przetransportowane do szpitali przez zespoły ratownictwa medycznego i śmigłowiec LPR. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.

W zdarzeniu ucierpieli tylko jadący autem osobowym. 39 pasażerów autokaru nie odniosło obrażeń.

S3 to droga prowadząca z woj. lubuskiego i woj. dolnośląskiego do Szczecina i nad morze. W wakacyjne soboty w kierunku nadbałtyckich miejscowości przemieszcza się nią kilkadziesiąt tysięcy pojazdów.

Blokada zorganizowana w sobotę na węźle Pyrzyce przez Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych była czwartym protestem ZSPD odbywającym się w tym sezonie urlopowym. ZSPD, zrzeszające 300 firm, oraz branżowe organizacje z innych regionów Polski domagają się rządowego wsparcia dla transportowców, m.in. obniżenia składek ZUS, wprowadzenia minimalnych stawek za usługi transportowe, dofinansowania wymiany tachografów. Na 20 lipca ZSPD zapowiada kolejne blokady.

Copyright