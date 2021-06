PO: "Wielkie oszustwo zamiast wielkiego promu"

Zamiast wielkiego promu jest wielkie oszustwo - ogłosili politycy Platformy Obywatelskiej podczas konferencji prasowej na szczecińskim nabrzeżu. To ich reakcja na wizytę premiera RP Mateusza Morawieckiego, który w piątek mówił o sukcesach Prawa i Sprawiedliwości w rozwijaniu Szczecina i regionu.

- Żałujemy, że premier zapomniał rozliczyć się z tego, co obiecał wcześniej - powiedział poseł Arkadiusz Marchewka. - To, że jego konferencja odbyła się pod elewatorem "Ewa", to nie przypadek. Obietnic premiera i całego PiS-u nawet ten elewator by nie pomieścił. W tym miesiącu miną cztery lata od momentu, w którym premier Morawiecki razem ze swoimi współpracownikami z PiS-u dumnie pukał młotkiem w kawałek blachy, zapowiadając budowę wielkiego promu. Wielkiego promu nie ma. Jest za to wielkie oszustwo. Po kontroli NIK wiemy już, że 14 milionów zostało zatopionych, a do dziś nie ma nawet projektu jednostki. Co więcej, 10 milionów nie zostało nawet rozliczonych.

Marchewka: "Niesamowite pasmo porażek"

Polityk krytykował PiS także za m.in. za likwidację Morskiej Stoczni Remontowej "Gryfia" w Świnoujściu, za to, że ustawa stoczniowa nie działa, za upadłość firmy ST 3 Offshore. Według posła rząd w zakresie gospodarki morskiej ponosi "niesamowite pasmo porażek".

Z kolei wedle marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza rząd chwali się realizacją inwestycji, których wcale nie zainicjował:

- PiS dokończył budowę tego, czego nie dało się zatrzymać, czyli S6. Tego nie dało się zatrzymać, tak jak końcowej fazy przetargów na budowę S3. Tunel w Świnoujściu też był już przygotowany. Miał dokumentację i miał zapewnione kontrakcie terytorialnym pomiędzy rządem a samorządem województwa finansowanie. Natomiast obietnice były szersze. Miała być droga 13 od Szczecina do Kołbaskowa. Na razie tej drogi nie widać. Miały być realizowane "dziesiątka" i "jedenastka". Gdzie są te drogi?

Nitras o ziemi dla Kościoła

Poseł Sławomir Nitras zaczął oryginalnie, bo od przyznania, że w latach dziewięćdziesiątych dochodziło do patologii a mieszkańcy terenów popegieerowskich zostali pozostawieni na marginesie. Mniej więcej to samo mówi prawica. Nitras jednak zupełnie inaczej niż PiS widzi źródło problemów mieszkańców najbiedniejszych miejscowości - obwinia ludzi, którzy bezprawnie wzbogacili się na wyciąganiu ziemi z zasobów popiegerowskich, z ludźmi Kościoła na czele.

- Kościół katolicki albo odsprzedawał tę ziemię za bezcen albo za gigantyczne kwoty - stwierdził poseł. - Kiedy sprzedawał za bezcen, najprawdopodobniej dochodziło do korupcji między księżmi a ludźmi, którzy ją kupowali. Kiedy sprzedawał za gigantyczne kwoty, wiadomo, że korzyści odnosili oni. Była taka ziemia we Wrocławiu, którą Kościół dostał za darmo, a po jakimś czasie kupił tę ziemię Mateusz Morawicki. Za zaniżoną cenę. Żądam od Mateusza Morawieckiego oddania tej ziemi.

Wizyta premiera w Szczecinie

Podczas piątkowej wizyty w Szczecinie premier zapowiedział, że w ciągu kilku tygodni zostanie rozpisany pierwszy przetarg na Zachodnią Obwodnicę Szczecina. Stwierdził, że Zjednoczona Prawica chce zrobić z naszego województwa hub technologiczno - energetyczny, a przyczynić się do tego mają inwestycje prowadzone przez rząd, czyli polimery w Policach, pogłębianie toru wodnego Świnoujście - Szczecin, budowa drogi S 10. Towarzyszący mu europoseł Joachim Brudziński krytykował premiera z PO, Donalda Tuska, za to, że działał na korzyść portów niemieckich i holenderskich, doprowadził do upadku stoczni szczecińskiej, ponadto "mówił, że tunelu w Świnoujściu nie będzie, bo nie ma to środków, a poza tym to są fanaberie".©℗

(as)