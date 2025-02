A może do Szpargałka? Jest w czym wybierać

W środę, odbędzie się pierwsza w tym roku główna edycja charytatywnej Galerii Szpargałek na terenie Ekoportu przy ul. Arkońskiej 39 w Szczecinie. To okazja, by wyszukać ciekawe dla siebie przedmioty i wesprzeć dobroczynne organizacje. Galeria będzie czynna od godziny 10 do 17 - nie trzeba się zapisywać.

W Szpargałku nie obraca się gotówką. Aby zabrać wybrany skarb do domu, należy wpłacić określoną punktami kwotę na konto jednej z kilkunastu wskazanych organizacji pomocowych lub indywidualnych beneficjentów i pokazać dowód wpłaty pracownikom Ekoportu. Tym sposobem cały dochód z Galerii Szpargałek trafia do osób potrzebujących. (K)