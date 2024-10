Po sesji Rady Miasta Szczecin. Będzie droższe parkowanie i bilety komunikacji miejskiej

Fot. Dariusz Gorajski

Droższa będzie Strefa Płatnego Parkowania, podrożeją też bilety komunikacji miejskiej, a miasto weźmie długoterminową pożyczkę na rynku komercyjnym. To najważniejsze decyzje, jakie podjęto podczas wtorkowej sesji Rady Miasta Szczecin. Nie zabrakło gorącej dyskusji na temat tego, która siła polityczna jest odpowiedzialna za rosnące koszty życia.

Na początek dowiedzieliśmy się, że zmienią się dochody bieżące miasta. Planowano je na 3 402 304 544 zł. Po zmianach ma to być 3 504 362 735. Miasto będzie miało dodatkowe ponad 90 mln zł ze zwiększenia udziału w PiT, co władze samorządowe nazywają "kroplówką z Ministerstwa Finansów". Do tego dochodzą m.in. pieniądze ze świadczenia "Aktywnie w żłobku".

Z kolei deficyt miasta to 253 mln. Trzeba go jakoś sfinansować. Radni zgodzili się na to, żeby miasto wzięło pożyczkę długoterminową w kwocie 153 mln zł - z przeznaczeniem na inwestycje. Zdaniem władz miasta taki ruch jest konieczny, bo nie udało się uzyskać tyle pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, ile zakładano. Miasto starało się o 351 mln zł, otrzymało 48,9 mln zł.

Radni klubu Prawa i Sprawiedliwości przynieśli na sesję makietę premiera Donalda Tuska z podpisem "Król podwyżek". Według prawicy to obecny szef rządu odpowiada za to, że Polacy muszą coraz głębiej sięgać do kieszeni.

- Nasz niepokój budzą deficyt oraz zadłużanie się miasta - ocenił Krzysztof Romianowski z klubu PiS. - Będziemy mieli festiwal podwyżek. To Tusk jest ich królem. Sytuacja w Polsce robi się coraz gorsza, mimo że mamy jeszcze wzrost gospodarczy który zapewnił rząd PiS. Jeszcze jedziemy na oparach, ale stajemy się coraz uboższym społeczeństwem. Idzie bardzo niedobry trend. Wczoraj protestowali pracownicy PKP Cargo.

Ripostowała Urszula Pańka z Koalicji Obywatelskiej. Przypomniała, że po objęciu rządów Donald Tusk podwyższył pensje nauczycieli o 30 proc. I w tym sensie faktycznie jest królem podwyżek.

- Podwyższył minimalne wynagrodzenie - dodała radna. - Dba o emerytów. Przypominam, że budżet na 2024 w naszym mieście i państwie przygotował rząd pana Morawieckiego. Od stycznia rząd Donalda Tuska próbuje uregulować finanse naszego miasta i każdego miasta w naszym kraju. Złodziejska prawica okradła nasze społeczeństwo.

Podczas sesji uchwalono, że Strefa Płatnego Parkowania będzie droższa. Za pierwszą godzinę w strefie A zapłacimy 4,40 zamiast 3,60 zł a w strefie B - 3,60 zł zamiast 2,80 zł. Abonament jednodniowy w strefie A będzie będzie wynosił 40 zł, a 30 zł w strefie B. Abonament miesięczny odpowiednio 300 i 200 zł. Utworzono też Strefę Śródmiejską, w której pierwsza godzina kosztuje 8 zł.

Wzrosła też cena biletów komunikacji miejskiej.

Po zmianach za bilet piętnastominutowy zapłacimy 3 zł (dotychczasowa cena - 2 zł), za bilet półgodziny - 4 zł (dotychczasowa cena - 3), za bilet godzinny - 6 zł (dotychczasowa cena - 4), za dwugodzinny - 7 zł (dotychczasowa cena - 5).

Nowa cena imiennego biletu sieciowego na linie dzienne i nocne to 100 zł. Stara cena - 80 zł.

Nowy cennik wejdzie w życie 1 maja 2025 r.©℗

NOWY CENNIK BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W SZCZECINIE