Nowe stawki za żłobki w Szczecinie. Przyjęte, mimo kontrowersji radnych klubu PiS

Projekt pod obrady sesji wprowadził Marcin Biskupski, zastępca prezydenta Szczecina. Fot. Dariusz Gorajski

"To jedna z najważniejszych uchwał, jaką dziś procedujemy. Bardzo dobrze rokuje na współpracę rządu i samorządu. Wszyscy chcemy wspierać rodziców, bo mamy na to środki" - mówiła radna Urszula Pańka, gdy rozpoczęto procedowanie uchwały nr 153/24. Czyli w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie.

Projekt pod obrady sesji wprowadził Marcin Biskupski, zastępca prezydenta Szczecina. Przekonywał: "Miasto od lat robi wszystko, żeby nie tylko zagwarantować rodzicom i dzieciom dostęp do żłobków, żeby koszty przez nich ponoszone były możliwie najniższe".

Co do zasady, również radni klubu PiS popierali urealnienie kosztów pobytu i wyżywienia dzieci w żłobkach oraz zwiększenie wsparcia rodziców i wysokości dofinansowania ze strony miasta na ten cel. Jednak obawiali się, że w przypadku ewentualnego wygaśnięcia rządowego programu "Aktywny Rodzic", szczecińscy rodzice pozostaną w sytuacji konieczności płacenia pełnego kosztu za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach, a nie jedynie 10 procent, jak zaproponowano w projekcie uchwały.

Aktualnie - jak projekt uchwały w tej sprawie uzasadniał magistrat - "odpłatność za żłobek lub klub dziecięcy od lipca 2024 r. wynosi 572 zł, co stanowi jedynie 33% ponoszonych na ten cel nakładów przez Gminę Miasto Szczecin. Aktualnie rodzic korzystając z dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, które przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie, realnie ponosi odpłatność w wysokości 172 zł plus koszty wyżywienia (w wysokości 9 zł za dzień w żłobku jednozmianowym/klubie dziecięcym lub 9,5 zł za dzień w żłobku dwuzmianowym)". Tymczasem, średniomiesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w żłobku/klubie dziecięcym a I półrocze br., nie licząc wydatków inwestycyjnych i niezbędnych nakładów na remonty, wyniósł średnio 1 750 zł.

Dlatego - jak uzasadniał magistrat - "w związku z wprowadzeniem programu „Aktywny rodzic” oraz możliwością pozyskania dofinansowania kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 uczęszczającymi do żłobka lub klubu dziecięcego, w celu częściowego pokrycia kosztów związanych z opieką instytucjonalną Gmina Miasto Szczecin dokonała weryfikacji odpłatności za wyżywienie i opiekę sprawowaną w żłobkach i klubach dziecięcych, do poziomu zbliżonego do realnie ponoszonych nakładów. Ustalona w uchwale kwota w wysokości 1 500 zł stanowi ok. 90% ponoszonych kosztów, bez uwzględnienia wydatków inwestycyjnych i wydatków na remonty. Podwyższenie opłaty za wyżywienie do maksymalnej kwoty 12 zł za dzień w żłobku jednozmianowym/klubie dziecięcym oraz 12,5 zł za dzień w żłobku dwuzmianowym związane jest ze wzrastającymi kosztami pracy, wzrostem cen mediów oraz cen towarów i usług".

Urealnienie opłat za żłobki byłby niezwykle trudny, o ile w ogóle możliwy do poniesienia w pełnym wymiarze przez rodziców. Jednak uchwała wprowadza 90 dofinansowanie tej kwoty, w ramach świadczenia „aktywnie w żłobku”, a w oparciu o ustawę z połowy maja br. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka - „Aktywny rodzic”.

Co w praktyce będzie - jak uzasadniał magistrat - "skutkowało nie ponoszeniem przez rodzica odpłatności za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym. Jednocześnie na dotychczasowym poziomie procentowym zachowane pozostają ulgi dla dzieci posiadaczy Szczecińskiej Karty Rodzinnej uczęszczających do żłobka/klubu dziecięcego, które udzielane są od kwoty za wyżywienie.

Oznacza to, że za drugie dziecko rodzic poniesie maksymalny koszt wyżywienia w żłobku jednozmianowym/klubie dziecięcym w wysokości 120 zł a w żłobku dwuzmianowym – 125 zł, za trzecie dziecko odpowiednio - 60 zł lub 62,50 zł, a za czwarte i każde kolejne dziecko nie poniesie odpłatności za wyżywienie".

Radni odrzucili więc zgłoszoną przez klub PiS poprawkę do projektu uchwały (20 głosami, przy 8 przeciw). Natomiast przyjęli uchwałę w wersji przygotowanej przez magistrat. Co ważne, bowiem zgodnie z ustawowym terminem wyłącznie do 1 października gminy mają czas na złożenie wniosku o uzyskanie środków pomocowych z programu "Aktywny Rodzic". ©℗

(an)