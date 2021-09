PO pyta o pieniądze dla samorządów. W grze są poważne sumy

Szczecińscy politycy Platformy Obywatelskiej mają wątpliwości co do sposobu, w jaki władza centralna kieruje pieniądze do samorządów. Ich zdaniem samorządy są traktowane niewłaściwie.

- Podział funduszy unijnych odbywa się na poziomie dość skomplikowanych algorytmów. W tym wypadku rząd Prawa i Sprawiedliwości zaproponował trzy algorytmy, z których wynika podział pieniędzy na regiony - mówił marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz na konferencji prasowej na placu Solidarności. - Policzyliśmy to. Z pierwszego algorytmu kwota dla Pomorza Zachodniego to miliard 311 milionów, z drugiego - 218 milionów, z trzeciego, który dotyczył obszarów najbardziej zmarginalizowanych - 185 milionów. Łącznie to miliard 714 milionów euro. To kwota może nieuwzględniająca naszych oczekiwań wobec terenów popegieerowskich, ale jednak kwota satysfakcjonująca. Natomiast za sprawą niewidzialnej ręki Ministerstwa Finansów nasze województwo ostatecznie otrzymało miliard 611 milionów euro. W sposób enigmatyczny odebrano nam 103 miliony euro.

"Polski Ład jest ciosem w polskie samorządy"

Geblewicz nie godzi się na takie przesuwanie pieniędzy. Jak mówi, algorytmy zostały przedyskutowane i wypracowane, a potem zmieniono je bez uzasadnienia. Dlatego będzie pytał rząd o to, gdzie się te brakujące miliony podziały - i jak władza centralna chce zrekompensować ich brak.

- Generalnie Polski Ład jest ciosem w polskie samorządy - stwierdził poseł Arkadiusz Marchewka. - W ciągu 10 lat do samorządów nie trafi 112 miliardów złotych. Nie jest prawdą, że, jak mówi rząd, te pieniądze zostaną przez samorządy odzyskane. Do samorządów w formie różnych subwencji zostanie zwróconych tylko 47 miliardów. A przecież polskie samorządy budują kwestie, które są najbliżej mieszkańców.

Polityk powołał się także na wstępne szacunki władz Szczecina, z których wynika, że w przyszłym roku do budżetu miasta nie wpłynie 80 milionów złotych. Ostrzegał także przed karami, jakie Komisja Europejska może nałożyć na Polskę za zignorowanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie praworządności - mogą to być kary nawet w wysokości miliona euro dziennie.

Wszystko wyjaśni się podczas sesji sejmiku?

- Pojawia się narracja, że samorządowcy chcą przeciwko podnoszeniu kwoty wolnej od podatku. Nie jesteśmy przeciwko. Postulaty samorządów idą w kierunku, aby wraz ze zmniejszaniem poziomu obciążeń podatkowych zwiększyć jednocześnie naszą partycypacje w podatku dochodowym - dodawał Geblewicz.

Podczas wtorkowej sesji sejmiku zachodniopomorskiego mają pojawić się przedstawiciele rządu. Będą mogli odnieść się do wątpliwości polityków PO.

Premier Mateusz Morawiecki przekonywał, że samorządy na zmianach wprowadzonych przez Prawo i Sprawiedliwość zyskają. Ze strony rządu płyną deklaracje, że po wprowadzeniu Polskiego Ładu oraz rozwiązań stabilizujących i wzmacniających finanse samorządów w 2022 roku osiągną one dochody z tytułu PIT, CIT i subwencji ogólnej na poziomie ok. 146 mld zł. Dochody będą wyższe o 4,3 proc. od dochodów prognozowanych przez same samorządy. Uwzględniając środki inwestycyjne z Funduszu Polski Ład, wzrost dochodów samorządów wyniesie 9,6 proc. – to teza władz centralnych.©℗

(as)