Po proteście w sprawie Łarpi. Koreańska spółka odpowiada

"W związku z pojawiającymi się informacjami na temat nienależycie wykonanych przez Hyundai Engineering Co., LTD. prac na rzece Łarpi, Spółka zmuszona jest zająć stanowisko w tej sprawie i stanowczo je zdementować ze względu na ich niezgodność z prawdą oraz naruszający dobre imię Spółki charakter.

Hyundai Engineering Co., LTD. jest podmiotem obowiązanym do podejmowania działań w granicach uwarunkowań wynikających z zakresu prowadzonych prac oraz warunków formalnych w jakich są one realizowane. Mając to na względzie Spółka wyjaśnia, że do dnia 14 maja 2021 r. przeprowadziła wszystkie prace związane z likwidacją wypłyceń na rzece Łarpi, do których się zobowiązała i co do których istniały podstawy wynikające z uwarunkowań formalnych. Przedmiotowe prace zrealizowane zostały w możliwie najkrótszym czasie, zgodnie z dokumentacja projektową i przy zachowaniu priorytetu bezpieczeństwa technicznego budowanych pól odkładu, co jest potwierdzone dokumentami i pomiarami znajdującymi się w posiadaniu Spółki. Zrealizowanie przez Spółkę przyjętych założeń mających na celu likwidację wypłyceń na rzece Łarpi, znalazło w szczególności odzwierciedlenie w specjalistycznych badaniach batymetrycznych, jak również zostało zweryfikowane przez przedstawicieli strony społecznej oraz władze Gminy i Powiatu podczas bezpośredniej wizji lokalnej w dniu 8 kwietnia 2021 r. Wszystkie zainteresowane strony miały wówczas możliwość osobistego stwierdzenia, że wykonane przez Spółkę prace umożliwiły, w momencie ich zakończenia przez Spółkę, użytkowanie rzeki Łarpi przez jednostki pływające o zanurzeniu co najmniej 1,6m.

Powyższe, jak również posiadane przez Spółkę dokumenty, w tym dokumenty urzędowe, potwierdzają, że wszystkie prace konieczne do wykonania przez Spółkę zostały przeprowadzone w należytym zakresie mieszczącym się w granicach uwarunkowań prawnych. Ponadto wszystkie podejmowane działania realizowano z udziałem lub przy wykorzystaniu wiedzy eksperckiej, dopuszczalnych metod i danych dotyczących rzeki Łarpi. Skierowane do Spółki dokumenty urzędowe, jak również posiadane przez nią materiały i specjalistyczne opinie w żaden sposób nie potwierdzają informacji i nie dają podstaw do powtarzania twierdzeń lub formułowania komunikatów medialnych o negatywnym oddziaływaniu prac realizowanych przez Spółkę na środowisko naturalne.

Kolejną kwestią, do jakiej w obecnej sytuacji odnieść się musi Spółka są informacje, które zostały zawarte w liście otwartym do Posłów i Senatorów RP, który opublikowany został w dniu 15 czerwca 2021 r. m.in. w mediach społecznościowych Społecznego Komitetu Ratowania Łarpi. Przedmiotowy list zawiera nieprawdziwe, niemające umocowania w stanie prawnym i oparte na własnych przekonaniach autorów lub autora informacje i oceny, odnoszące się zarówno do stanu rzeki Łarpi, jak również, co do samego zdarzenia, jakie miało miejsce i związanego z tym postępowania Spółki. Informacje te nie mają ani umocowania w faktach ani w stanie prawnym i wprowadzają opinię publiczną w błąd. Autor lub autorzy opierają się na własnych przekonaniach lub niczym niepopartych danych, na podstawie których formułują krzywdzące i naruszające dobre imię Spółki twierdzenia. Spółka na bieżąco zbierała dane i informacje dotyczące rzeki Łarpi, jej stanu i panujących na niej uwarunkowań, na bazie których prowadzone były wszystkie prace. Wszelkie działania przeprowadzone zostały w oparciu o zgromadzone dane, przeprowadzone analizy oraz z wykorzystaniem wiedzy eksperckiej, która odzwierciedlona została w opiniach i stosownych stanowiskach. O wszystkich zidentyfikowanych następstwach i działaniach związanych z przerwaniem obwałowania były informowane odpowiednie organy administracji publicznej, w tym te, o których wspomina list otwarty.

Odnosząc się do powyższego, jak również mając na uwadze zorganizowaną przez stronę społeczną w dniu 7 czerwca 2021 r. wizytację na rzece Łarpi z udziałem przedstawicieli mediów, Spółka pragnie w szczególności zwrócić uwagę, że w chwili obecnej na żeglowność ujścia rzeki Łarpi mają wpływ czynniki zewnętrzne związane z aktualnym zamulaniem rzeki, niebędącym wynikiem działań Spółki oraz pozostającym poza jakąkolwiek kontrolą Spółki.

W tym miejscu Spółka pragnie wskazać na brak możliwości przyjęcia przez Spółkę generalnej odpowiedzialności za stan rzeki Łarpi tj. odpowiedzialności pozostającej w zupełnym oderwaniu od rzeczywistego wpływu działań Spółki na stan rzeki."