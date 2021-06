„To nasza rzeka a nie wasz śmietnik”. Kolejny protest w sprawie Łarpi

Społeczny Komitet Ratowania Łarpi ponownie głośno upominał się o rzekę. Tym razem, we wtorek (15 czerwca), manifestację rozpoczął przed biurowcem spółki Grupa Azoty „Polyolefins” przy ul. Kuźnickiej w Policach. Społecznicy zorganizowali protest pod hasłem „To nasza rzeka a nie wasz śmietnik”.

Z transparentami przeszli do ul. Jasienickiej (do ronda). Tym razem były utrudnienia dla kierowców, bo część uczestników tego protestu manifestowała z samochodów, które przemieszczały się w tempie marszu. Sam protest przebiegał spokojnie, tzn. bez incydentów. Bo cicho nie było - protestujący mieli ze sobą głośne przeszkadzajki. Manifestacja trwała godzinę. Policja na około pół godziny wstrzymała ruch na ul. Jasienickiej, kierowcy korzystali z objazdów.

- Hyundai przestał z nami rozmawiać – mówi Artur Zagórski, przewodniczący wtorkowego protestu ze Społecznego Komitetu Ratowania Łarpi. - Złożyliśmy 8 postulatów. Na razie został częściowo spełniony jeden, czyli wytyczono szlak. Nie pozwolimy na to, żeby Hyundai zakończył prace w taki sposób, jak to wygląda teraz.

Protestujący zapowiadają, że będą dalej walczyli o Łarpię.

Przypomnijmy. Do spłycenia Łarpi doszło w grudniu ubiegłego roku podczas prac prowadzonych przy pogłębianiu dojścia do portu (to jedno z przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu „Polimery Police”). Ogromna ilość urobku, składowanego przy brzegu, po przerwaniu wału, dostała się do rzeki. Wykonawca (Hyundai Engineering) przyznał, że stało się to podczas tych prac i zapowiedział naprawienie szkody. Robił to, jak zapewniał, zgodnie z harmonogramem. Społecznicy jednak wielokrotnie zgłaszali swoje zastrzeżenia, rozmowy nie przyniosły jednak zadowalających efektów.

