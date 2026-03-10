Po naszym artykule. Fabryka Wody oświadcza

Po publikacji artykułu pt. „Ratownicy z Fabryki Wody alarmują” (ukazał się 9 marca w "Kurierze Szczecińskim") oraz w odpowiedzi na nasze pytania Zarząd Fabryka Wody Sp. z o.o. przesłał nam oświadczenie. Nasz artykuł dotyczył niepokojącego zawiadomienia o nieprawidłowościach w organizacji pracy ratowników w szczecińskiej Fabryce Wody. Trafiło do różnych instytucji nadzoru oraz do mediów. Mowa w nim była m.in. o delegowaniu ratowników do innych zadań podczas pełnienia dyżuru ratowniczego czy zaniechaniach procedur sanitarnych.

Jeszcze przed publikacją artykułu skierowaliśmy pytania do Fabryki Wody. Odpowiedź wraz z oświadczeniem dostaliśmy już po opublikowaniu materiału. Teraz przedstawiamy oświadczenie zarządu tej spółki. Poniżej cytujemy je w całości:

"System ratownictwa wodnego w Fabryce Wody spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, funkcjonuje w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz analizy bezpieczeństwa, wskazujące w sposób szczegółowy umiejscowienie stanowisk ratowniczych, ich ilość, a także zakresy obowiązków ratowników wodnych.

Podkreślamy z całą stanowczością, iż przytoczone w artykule anonimowe zarzuty nie mają żadnego odzwierciedlenia w stanie fatycznym. Od początku funkcjonowania, Fabryka Wody była wielokrotnie kontrolowana przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, i żaden z przedstawionych w artykule zarzutów nie został potwierdzony przez te instytucje.

Jako pracodawca spełniamy wszystkie wymogi, które nakłada na nas prawo pracy oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy w zakresie zatrudnienia. Ratownicy mają zapewnione pełne i odpowiednio wyposażone zaplecze socjalne, a w trakcie pełnienia służby na stanowiskach ratowniczych nigdy nie byli delegowani do wykonywania jakichkolwiek innych prac nie związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, w tym prac porządkowych na terenie obiektu. Za wspomniane w artykule prace na terenie obiektu odpowiedzialne są inne działy Fabryki Wody, w tym dział techniczny i dział utrzymania czystości obiektu.

Odnosząc się do cyklu pracy ratowników wskazujemy, iż rotacja ratowników na stanowiskach odbywa się co 20 minut. Ratownik, po przepracowaniu 1 godziny i 40 minut udaje się na 20 minutową przerwę co zapewnia ponadprzeciętną dbałość o komfort i odpoczynek podczas pełnienia służby.

Jeśli chodzi o ilość ratowników, to wskazujemy, iż liczba ratowników dbających o bezpieczeństwo Gości w Fabryce Wody jest większa niż wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Obecnie w Fabryce nad bezpieczeństwem Gości czuwa Zachodniopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wspomagane przez ratowników będących pracownikami Fabryki Wody. Od chwili otwarcia Fabryki Wody tj. od 01 czerwca 2024 roku ani razu nie wydarzyła się sytuacja, w której jakieś stanowisko ratownicze nie byłoby obsadzone podczas przebywania gości w obiekcie, a ratownicy w tym czasie byliby delegowani do wykonywania innych czynności w tym obsługi lodowiska czy sprzątania.

Przestrzegamy również najwyższych standardów w zakresie „incydentów skażenia biologicznego” i postępujemy w tych przypadkach zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, obowiązującymi wszystkie obiekty tego typu w Polsce. Woda w naszym obiekcie jest codziennie kilkukrotnie badana i monitorowana w zakresie spełniania rygorystycznych norm jakości przez naszych pracowników oraz przez niezależny podmiot zewnętrzny. Każdorazowo w przypadku wystąpienia incydentu pisemnie powiadamiamy organy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Potwierdzamy, iż na chwilę obecną kontrole przeprowadza Państwowa Inspekcja Pracy, po jej zakończeniu oczywiście poinformujemy o jej wynikach.

W kwestii ilości ratowników w Fabryce Wody wskazujemy, iż w analizie bezpieczeństwa obiektu przewidziane są 22 stanowiska ratownicze w pełnym sezonie, i wszystkie te stanowiska są obsadzone podczas przebywania Gości w obiekcie według systemu rotacji opisanego powyżej.

Odnosząc się do kwestii dotyczącej spożywania posiłków w trakcie pełnienia służby na stanowisku ratowniczym, informujemy, iż ratownik przebywający przy niecce basenowej może posiadać przy sobie wodę pitną, natomiast spożywanie posiłków oraz napojów gorących odbywać się może wyłącznie podczas kilku przerw, które ratownik ma zapewnione w ciągu dnia, w pomieszczeniach socjalnych przewidzianych do tego zgodnie z przepisami dotyczącymi zapewnienia odpowiednich warunków socjalnych pracowników.

Wskazujemy jednocześnie, iż dokument źródłowy, o którym piszą Państwo w artykule „zawiadomienie o nieprawidłowościach w organizacji pracy ratowników” do chwili obecnej nie trafił do Fabryki Wody. Domniemamy jedynie na podstawie Państwa artykułu, iż jest to anonimowa treść mająca na celu naruszenie dobrego imienia Fabryki Wody, wystosowane nie przez zespół, a przez jedną osobę, której uprzednio wypowiedzieliśmy umowę o pracę ze względu na liczne zaniedbania na stanowisku pracy. Przedstawianie nieprawdziwych anonimowych informacji może wpływać na negatywne postrzeganie obiektu wśród naszych Gości, co oczywiście nie pozostanie bez naszej reakcji.

Podsumowując powyższe oraz stawiane anonimowo zarzuty zapraszamy Panią do wizyty w Fabryce Wody, rozmowę z ratownikami oraz pracownikami obiektu i osobistą ocenę stanu faktycznego".

To oświadczenie nie zostało podpisane imiennie. Widnieje pod nim jedynie: Zarząd Fabryka Wody Sp. z o.o.

