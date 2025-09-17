Patriotyzm działa jak szczepionka. Wystawa w Fabryce Wody

Czy warto promować patriotyzm? Jeszcze niedawno powszechna dość była opinia, że w globalnej wiosce lokalne tradycje, a nawet tożsamość całych regionów, czy krajów mogą być zagrożone. Patriotyzm działa jak szczepionka chroniąca przed utratą własnej tożsamości i chroni przed inwazją tożsamości obcej, która nie daje człowiekowi szansy bycia naprawdę sobą. Fot. Dariusz GORAJSKI

W Edukatorium Fabryki Wody w Szczecinie mamy niepowtarzalną okazję do przytulenia Polski. Do 31 października można obejrzeć wystawę „Przytul Polskę”. Jest to okazja do wspólnego odkrywania wartości, tradycji i symboli, które tworzą tożsamość Polaków. Odwiedzający mają szansę wejść do przyjaznej, sensorycznej przestrzeni, gdzie poprzez zabawę, sztukę i działanie mają możliwość odkrywać piękno naszego kraju.

To rodzinna, interaktywna wystawa zaprojektowana z myślą o najmłodszych i ich opiekunach. Wstęp jest bezpłatny. Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku 9:00-15:00 oraz w soboty 11:00-12:00. Organizatorzy zapraszają także zorganizowane grupy szkolne i przedszkolne (dzieci od 6. roku życia) na bezpłatne oprowadzania z edukatorem. To doskonała okazja do pogłębienia tematu wspólnoty, tożsamości i wartości obywatelskich w atrakcyjnej, dostosowanej do wieku formie.

W centrum wystawy znajduje się tytułowa instalacja – kolorowe poduchy w kształcie Polski o różnych twarzach, które można przytulać – dosłownie i symbolicznie. To właśnie one są punktem wyjścia do rozmowy o tym, że Polska może mieć wiele znaczeń i dla każdego być trochę inna.

Na uczestników czeka także m.in.:

Kącik Kibicowania Polsce – z możliwością przebrania się w kojarzące się z Polską symbole,

Kuchnia Polska – gdzie poznamy zapachy kojarzące się z rodzinnym krajem, a w otoczeniu pierogów skomponujemy swoje ulubione danie, Strefa „Co w Polsce lubicie?” – przestrzeń do wspólnych rozmów o tym, czego życzycie mieszkańcom tego kraju, leśna strefa relaksu – gdzie w otoczeniu fauny i flory zaprosimy do relaksu, kontemplacji i zabawy, Galeria Sztuki Polskiej – z muzyką Fryderyka Chopina i słynnymi symbolami rodzimej kultury, językowe łamańce i gra w klasy z regionalizmami, które bawią i uczą jednocześnie.

– Chcemy rozmawiać z dziećmi o Polsce bez zadęcia, za to z sympatią i poczuciem humoru” – podkreślają twórcy wystawy z Fundacji Mamy Projekt.

Jak mówi Małgorzata Żmijska, kuratorka wystawy i prezeska Fundacji, nie opowiadamy dzieciom, jaka Polska powinna być. Pytamy, jaka jest i jaka mogłaby być – ich oczami. I to są niezwykłe rozmowy, pełne czułości, pytań i nadziei.

Wystawa „Przytul Polskę” to nie tylko edukacja – to przede wszystkim wspólny czas, bliskość i okazja, by zatrzymać się na chwilę i porozmawiać o tym, co ważne. Dzieci uczą się poprzez zabawę, a dorośli – dzięki nim – mogą na nowo odkryć radość z bycia częścią wspólnoty.

Edukatorium Fabryki Wody zaprasza do zwiedzana grupy szkolne i przedszkolne (6-12 lat) od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00. Zgłoszenie realizowane są poprzez uzupełnienie i przesłanie formularza dostępnego na stronie www.13muz.eu. Zwiedzanie indywidualne dla rodziców z dziećmi odbywa się w soboty o godz. 11:00. Zgłoszenie realizowane są także poprzez uzupełnienie i przesłanie formularza.

(k)