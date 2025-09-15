Poniedziałek, 15 września 2025 r. 
W Fabryce Wody od wtorku wszystkie atrakcje dostępne

Data publikacji: 15 września 2025 r. 11:39
Ostatnia aktualizacja: 15 września 2025 r. 11:44
W Fabryce Wody od wtorku wszystkie atrakcje dostępne
Po przerwie technologicznej, główna hala basenowa wznawia działalność. Fot. Anna Gniazdowska  

Zakończono prace realizowane w ramach przerwy technologicznej szczecińskiego Aquaparku. Po niezbędnych przeglądach i pracach konserwacyjnych przeprowadzonych w głównej hali basenowej, obiekt od wtorku ponownie będzie dostępny dla odwiedzających.

W dniach 1-15 września hala basenowa została wyłączona z użytkowania. W tym czasie wykonano rutynowe czynności techniczne, takie jak spuszczenie wody, przeglądy instalacji oraz bieżący serwis. Tego typu działania to standard w obiektach basenowych, zapewniający utrzymanie najwyższego poziomu higieny, bezpieczeństwa i komfortu.

Od 16 września mieszkańcy i turyści znów będą mogli korzystać ze wszystkich atrakcji Fabryki Wody. W skład kompleksu wchodzą m.in.: Aquapark, Edukatorium - Centrum Nauki o Wodzie, Strefa Saun i SPA, kręgielnia, ścianka wspinaczkowa. (K)

