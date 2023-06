PO: "Nadciąga kolejna katastrofa na Odrze"

Według PO w nowej ustawie powinny być też zabezpieczone środki dla naukowców, którzy badają algi, stan wód i wszystko to, co jest związane z rzeką.

- Pozwolenia wodno - prawne wydawane dla spółek, które zrzucają ścieki, nie uwzględniają poziomu wody w Odrze - zauważył polityk. - Czyli jeśli ktoś ma zrzucić jakąś ilość ścieków, to nie ma znaczenia, czy w rzece płynie woda o słupie pięć metrów czy o słupie jeden metr, ścieki zostaną zrzucone. Dopóki te dokumenty nie będą uzależnione od poziomu wody w Odrze, to Odra dalej będzie ściekiem. Dlatego wzywam pana ministra do tego, żeby ustawę tak sporządzić, żeby była faktycznie ustawą chroniącą Odrę, a nie ją betonującą.

Poseł Artur Łącki ocenił, że zabetonowanie Odry nie uratuje, a zamieni ją w "betonowy ściek". Wezwał ministra Gróbarczyka, aby zobowiązał kopalnie do montowania instalacji do odsalania wód.

- Na razie minister Gróbarczyk złożył specustawę, która ma Odrę zabetonować - powiedział Arkadiusz Marchewka. - To nie polepszy sytuacji. Przez 10 miesięcy nie zrobiono nic, aby sytuacja z ubiegłego roku się nie powtórzyła. Są informacje, które pokazują, że katastrofa nadciąga w okolice Pomorza Zachodniego i może się wydarzyć to, co wydarzyło się 10 miesięcy temu.

Komentarze

Konkretny 2023-06-19 15:58:29 Co by pisiory nie zrobili marchewka będzie na nie taka to już polityka oczywiście sam też nie ma pomysłu tylko krytyka .Panie marchewka proszę pojechać do naszych zachodnich sąsiadów i zobaczyć jaka drożyzna pracuję tam to wiem a nie opowiadać bzdur że pis=drożyzna.To oczywiste dlaczego jest drogo

Nagroda 2023-06-19 15:57:40 Panowie POsłowie jest nagroda 1 mln złotych za wskazanie tego co zatruł Odrę. Smiało po nagrodę, jesteście już milionerami ale od przybytku głowa nie boli

@, 2023-06-19 15:40:07 Twój mózg i przyzwoitość też w ruinie.PiS Ci ukradł?

czytam 2023-06-19 15:35:05 To niech szanowne posły opracują stosowną uchwałę i zgłoszą pod głosowanie-mądrale.Klepać jęzorem kazdy zawistniik,pieniacz potrafi.

Fg 2023-06-19 15:29:47 Pajace. Głupie, kłamliwe teksty, w które nikt normalny nie wierzy. Jesteście zaprzeczeniem jakiejkolwiek uczciwości i moralności! Opozycja to dno!

, 2023-06-19 15:21:58 W tym antyludzkim i antykobiecym panstwie nawet ryby nie maja prawa do zycia ,drzewa, zwierzeta,przyroda, ludzie, NIKT ! wszystko rozkradli i zniszczyli POLSKA W RUINIE 2023

Donald Rtęć 2023-06-19 14:51:44 Halo posłowie z PO trzeba koniecznie sprawdzić stan rtęci w Odrze bo może znowu wywala skalę. Sami możecie z Olgierdem już teraz sprawdzić zawartość rtęci bo marszałek ma taki sztab kryzysowy od rtęci

Betonoza 2023-06-19 14:42:22 Ciekawe że Łącki i Marchewka gadają o betonozie na Odrze a żadnego zdjecia nie pokazują betonowania Odry. Za to wiemy że fakt betonozy firmują Niemcy chociaż betonowanie jest po niemieckiej stronie Odry. To miglance, nawet nie zweryfikowali stanu faktycznego betonozy. Dawajcie zdjęcia jak macie dowody na teze o betonozie

Aneta 2023-06-19 14:40:01 Zrobili z Odry temat polityczny a tutaj spadły deszcze i sprawa się rozmyła. Odra to wspólna sprawa a nie okazja do politycznej nawalanki jak się nie ma programu. Wojewoda ostatnio ze służbami zrobił rozeznanie na Odrze a gdzie byli posłowie PO, Hołowni i SLD albo radni z frakcji PO i Zielonych?

Simca 2023-06-19 14:36:58 Znowu straszenie. a wędkarze łowią ryby i bzdur nie słuchają. Co innego nasi "przyjaciele " zza Odry. Oni to skutecznie podkręcą - tak jak slynne bajki o rtęci - i wykorzystają w blokowaniu naszych inwestycji na Odrze. Przecież Odra nie morze być konkurencją komunikacyjną dla ich linii transportowych. To właśnie po to uruchamia się i finansuje różnej maści organizacje ekologiczne i ekoterrorystyczne. Panie i panowie z opzycji czy warto - w imię walki wyborczej - dostarczać im argumentów?

Edek 2023-06-19 14:35:54 Skoro wiedza to niech zawina rekawy i wezmą sie do roboty.Odra nie jest rzeka Rzadu tylko wszystkich obywateli.Fajnie stać z boku za nic nie odPOwiadac i tylko jatrzyc i sypac piach w tryby. Do roboty