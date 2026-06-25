Po kilkuletniej przerwie wrócił budżet obywatelski

Mieszkańcy Białogardu poprzez budżet obywatelski chcą współdecydować o wydawanych przez miasto pieniądzach. Fot. archiwum/Artur BAKAJ

Na te pieniądze Białogardzianie czekali od dawna. Mowa o budżecie obywatelskim, który został wskrzeszony po kilkuletniej przerwie. Jego wznowiona edycja właśnie się zakończyła.

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Głosowanie przyniosło rozstrzygnięcie, dzięki któremu zrealizowane zostaną 4 z 11 zgłoszonych przez społeczeństwo projektów. W ostatecznym głosowaniu oddano 1409 ważnych głosów. Największe poparcie zyskał projekt remontu białogardzkiego azylu dla bezdomnych kotów. Na zadanie wycenione na 72 tys. zł oddano aż 781 głosów. Na drugim miejscu znalazł się projekt „Twoje ręce ratują życie – AED i piknik bezpieczeństwa w Białogardzie.”. Za realizacją tej inicjatywy opowiedziało się 136 osób. Pochłonie ona 100 tys. zł. Trzecie miejsce zajął pomysł urządzenia strefy relaksu obok istniejącego placu zabaw przy ul. Wyspiańskiego. Na ten projekt warty 99,95 tys. zł oddano 123 głosy. 84 osoby poparły inicjatywę utworzenia ogólnodostępnej ścieżki historycznej o nazwie „Śladami Historii Białogardu”, która wyceniona została na 100 tys. zł. W jej ramach, poza wytyczeniem ścieżki edukacyjnej, w obrębie białogardzkiej starówki oraz przy centrum kultury pojawią się 4 gryfki nawiązujące do symboliki zawartej w herbie miasta.

Ze wznowienia budżetu obywatelskiego i przebiegu głosowania zadowolona jest burmistrz miasta Emilia Bury.

– Białogardzki Budżet Obywatelski rozstrzygnięty! Wybraliście świetne projekty! Ogromne podziękowania dla każdego z Was za tak aktywny udział i zaangażowanie – napisała na swoich mediach społecznościowych E. Bury.

A które projekty przepadły? Budowa zewnętrznej siłowni i wiaty przy ul. Gryfitów, utworzenie strefy spotkań w Parku Mroczkiewicza, uruchomienie bezpłatnej pomocy podologicznej dla seniorów, organizacja imprezy Summer Memories na zakończenie wakacji, cykl prozdrowotnych spotkań edukacyjnych, budowa otwartej strefy walki wraz z siłownią oraz urządzenie wybiegu dla psów. ©℗

(pw)

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