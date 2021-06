Po dwa pasy ruchu w każdą stronę na węźle Szczecin Kijewo. Znikną korki? [SONDA]

Na przebudowywanym węźle Szczecin Kijewo kierowcy od środy mogą już jeździć dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Tak ma być przez cały czas wakacji, co powinno rozładować tworzące się przed węzłem korki.

- Będzie to znaczne ułatwienie w dojeździe nad morze - ocenia Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. - Od rozpoczęcia obecnego etapu robót, wiosną tego roku, ruch odbywał się jedną jezdnią po jednym pasie w każdym kierunku, co powodowało zatory sięgające w weekendy nawet 10 kilometrów. Teraz przejazd powinien być znacznie bardziej płynny. Będzie to jednak cały czas przejazd przez plac budowy z ograniczeniem prędkości, dlatego prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.

Organizacja ruchu na węźle Szczecin Kijewo

Jak podkreśla GDDKiA, wprowadzenie ruchu dwiema jezdniami A6 na wakacje wymagało odpowiedniego zaplanowania prac. Kluczowa była tu przebudowa jezdni autostrady ze starą, poniemiecką nawierzchnią betonową. Nawierzchnia jezdni w stronę Świnoujścia/Gdańska została już przebudowana. Umożliwiło to udostępnienie jej do ruchu na czas wakacji.

Po wakacjach zostanie ponownie wprowadzony ruchu jedną jezdnią. - Trzeba wykonać pozostałe prace na węźle, w tym przebudować jezdnię A6 w stronę Kołbaskowa. Zakończenie prac planowane jest w połowie przyszłego roku - przypomina Mateusz Grzeszczuk.

Przebudowa węzła Szczecin Kijewo

Węzeł Szczecin Kijewo stanowi połączenie autostrady A6 z DK10. Jest to również główny węzeł łączący Szczecin z siecią autostrad i dróg ekspresowych. Węzeł został wybudowany w latach 30. ubiegłego wieku, a następnie rozbudowany w latach 70. i 80.

Po przebudowie węzeł będzie miał nowe, szersze wiadukty, pod którymi będzie miejsce nie tylko na dwie jezdnie autostrady, dzięki którym ma poprawić się płynność przejazdu przez węzeł, ale także na nowe jezdnie zbiorczo-rozprowadzające. W rejonie węzła starą, betonową nawierzchnię autostrady zastąpi nowa nawierzchnia bitumiczna. Nowe łącznice będą miały łagodniejsze łuki oraz pasy włączeń i wyłączeń, których dotychczas brakowało. Związane z przebudową zwężenia obu jezdni do jednego pasa w okresie wzmożonego ruchu nad morze i z powrotem powodowały jednak olbrzymie korki.

(k)