Po alkoholu za kierownicą. Pechowa trzynastka w sylwestrową noc

Fot. KMP Szczecin

Trzynastu kierowców, którzy prowadzili pojazdy po spożyciu alkoholu, zatrzymała w sylwestrową noc szczecińska drogówka. Dziewięciu z nich po północy.

- Już pierwsze godziny roku 2024 pokazały, że niektórzy kierujący zapomnieli o trzeźwym myśleniu za kierownicą i „wsiedli za kółko” na tzw. podwójnym gazie - podsumowali policjanci.

Na szczęście podczas całego weekendu (od 29 grudnia do -1 stycznia do godz. 10) w Szczecinie nie doszło do żadnego wypadku drogowego. Mundurowi odnotowali 42 kolizje drogowe, zatrzymali też dwóch kierowców, którzy złamali sądowe zakazy prowadzenia pojazdów.

Policjanci pierwszego dnia nowego roku szczególną uwagę zwracają również na zachowanie kierujących w rejonach przejść dla pieszych. Kontrolują trzeźwość kierowców oraz prędkości na drogach. I apelują o ostrożność.

- Pamiętajmy, że nadmierna prędkość nie tylko może skończyć się mandatem i zatrzymaniem uprawnień - przypominają policjanci. - Śliska nawierzchnia, przy dużej prędkości, znacznie wydłuża drogę hamowania, a tych kilka cennych sekund i metrów, których może nam zabraknąć, decyduje o tym, czy dojdzie do tragedii, czy też zdołamy jej uniknąć.

(gan)