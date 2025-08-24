Niedziela, 24 sierpnia 2025 r. 
REKLAMA 15 szczecin
REKLAMA

Pijana Niemka zdawała na prawo jazdy w Szczecinie

Data publikacji: 24 sierpnia 2025 r. 17:13
Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia 2025 r. 19:12
Pijana Niemka zdawała na prawo jazdy w Szczecinie
 

Obywatelka Niemiec postanowiła zdobyć prawo jazdy w Szczecinie. Jednak do egzaminu praktycznego przystąpiła pod wpływem alkoholu. Prosto z placu manewrowego trafiła więc przed sąd.

Do niecodziennego zdarzenia doszło na placu manewrowym WORD-u w Szczecinie. Gdy do egzaminu na prawo jazdy przystąpiła 56-letnia obywatelka Niemiec. Egzaminator wyczuł od niej woń alkoholu. Wezwał więc policję.

- Zamiast wymarzonego dokumentu, kursantka usłyszała zarzuty i w trybie przyspieszonym trafiła przed sad - informuje oficer prasowy KMP w Szczecinie.

Sąd uznał winę kobiety i orzekł wobec niej zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na 3 lata. Będzie musiała zapłacić grzywnę w wysokości 4000 zł oraz dodatkowo - przekazać 5000 zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

- Egzamin na prawo jazdy to dla wielu osób stresujące przeżycie. Jednak wczorajszy przypadek na placu manewrowym szczecińskiego WORD-u zaskoczył nawet doświadczonego egzaminatora - sprawę komentuje oficer prasowy KMP w Szczecinie. - Ten przypadek pokazuje jasno: kierowanie pojazdem po alkoholu to zawsze zła decyzja: niezależnie od tego, czy jesteśmy świeżo zdającymi, czy doświadczonymi kierowcami. Dzięki czujności egzaminatora i szybkiej reakcji policjantów, niebezpieczna sytuacja została przerwana na czas. ©℗

(an)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

ślicznotka
2025-08-24 18:26:04
Niemka, a nie stać jej na prywatnego szofera? Ja mam na podorędziu takowego, gdy nie mam nastroju do prowadzenia swojej limuzyny klasy premium sprezentowanej od bogatego mężusia.
Tak pytam
2025-08-24 17:55:40
A ilu pijanych Polaków zdawało do tej pory egzamin na prawo jazdy w Szczecinie?
Ot co...
2025-08-24 17:23:31
W cywilizowanym kraju , jakim są Niemcy 0,47 promila nie dyskwalifikuje kierowcy z prowadzenia pojazdu.
abc
2025-08-24 17:18:44
no tak - pomyślała (poniekąd słusznie), że Polska to kraj pijaków i zapewne się uda... ale trzeba było dalej na wschód - na takiej np. Łotwie lub Ukrainie zapewne bez problemu by się udało (nie wspominając o Rosji i Białorusi ale tam trudniej się dostać :)

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

15 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję