Płoną lasy w regionie. Strażacy, leśnicy i samoloty w akcji

Fot. OSP Mosty

Do kilku groźnych pożarów lasów doszło w sobotę w województwie zachodniopomorskim. Leśne poszycie w wielu miejscach jest bardzo suche, co sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia.

Duży pożar lasu wybuchł na terenie Nadleśnictwa Kliniska. W jego gaszeniu udział brały cztery zastępy straży pożarnej wspomagane przez gaśniczy samolot Dromader oraz leśników. Akcja zakończyła się sukcesem.

Ogień pojawił się także w lesie w pobliżu miejscowości Maciejewo w gminie Maszewo. Do jego gaszenia skierowano trzy zastępy straży pożarnej. Tu także udało się ugasić pożar.

W okolicy miejscowości Gardzin w powiecie łobeskim na dużym obszarze zapaliła się ściółka leśna. W jej gaszeniu udział wzięło pięć zastępów straży pożarnej, dwa samoloty gaśnicze Dromader oraz leśnicy.

- Ogień strawił ponad pół hektara powierzchni leśnej, jednak na szczęście został ugaszony zanim przedostał się do wyższych warstw drzew. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w szybką i skuteczną akcję gaśniczą - przekazali pracownicy Nadleśnictwa Resko.

