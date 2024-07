12 zastępów straży pożarnej gasi pożar młodnika w Witnicy (akt. 1)

Fot. archiwum

Pożar młodnika w Witnicy w powiecie gryfińskim został opanowany - poinformował PAP w niedzielę rzecznik prasowy KW PSP w Szczecinie mł. bryg. Tomasz Kubiak. W akcji gaśniczej bierze udział 12 zastępów straży pożarnej.

Do pożaru ok. 1 ha młodnika doszło w niedzielę ok. godz. 14 w Witnicy w powiecie gryfińskim (woj. zachodniopomorskie).

Istniało zagrożenie, że ogień rozprzestrzeni się na pobliski las, dlatego do akcji gaśniczej ruszyło 12 zastępów straży pożarnej i wezwano na pomoc dwa samoloty gaśnicze dromader.

"Pożar został opanowany" – przekazał PAP przed godz. 17.00 mł. bryg. Kubiak.

Trwa dogaszanie ognia.

***

Wcześniejsza informacja

12 zastępów straży pożarnej gasi pożar młodnika w Witnicy w powiecie gryfińskim, w drodze są dwa samoloty pożarnicze dromader – poinformował PAP w niedzielę rzecznik prasowy KW PSP w Szczecinie mł. bryg. Tomasz Kubiak.

Zgłoszenie o pożarze młodnika w Witnicy w powiecie gryfińskim strażacy otrzymali w niedzielę ok. godz. 14.

Jak wynika z informacji przekazanych przez mł. bryg. Kubiaka, pożar objął powierzchnię ok. 1 ha młodnika. "Rozprzestrzenia się w kierunku lasu" – podał strażak.

W akcji gaśniczej bierze udział 12 zastępów straży pożarnej, w drodze są dwa samoloty pożarnicze dromader.

Copyright