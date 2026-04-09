Samoloty, strażacy i leśnicy ratowali las przed pożarem

Fot. Nadleśnictwo Resko

Do bardzo niebezpiecznego pożaru doszło w czwartek niedaleko miejscowości Siwkowice w powiecie łobeskim. Ogień objął tam duży obszar łąki i niebezpiecznie zaczął zbliżać się do lasu.

REKLAMA

Do akcji gaśniczej skierowano siedem zastępów straży pożarnej i dwa samoloty Dromader, które wykonały aż siedem zrzutów wody.

Ogień udało się zatrzymać 40 metrów przed lasem na terenie leśnictwa Miłogoszcz. Z posumowania zrobionego przez Nadleśnictwo Resko wynika, że spłonęło około 4 hektarów traw i młodnika przylegającego do leśnego drzewostanu.

- Dziękujemy wszystkim służbom za szybką reakcję i skuteczną akcję ratunkową. Z ogniem nie ma żartów! Stop wypalaniu traw - podkreślają leśnicy po pożarze.

(k)

REKLAMA